Сработали на опережение: СБУ задержала агента РФ, готовившего ракетный удар по Виннице. Фото и видео

В Виннице поймали российского агента, который занимался подготовкой новой воздушной атаки оккупантов по городу. Предателем оказался 30-летний местный житель, поддерживавший вооруженную агрессию Кремля против нашей страны.

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О задержании злоумышленника Служба безопасности Украины сообщила 16 июня на своем официальном сайте. Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агента ФСБ РФ, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения задачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина начал готовить новый обстрел своего города в начале июня этого года. Для этого он ежедневно обходил улицы Винницы и скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны.

В первую очередь предатель пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможному перебросу на фронт.

Также агент ФСБ разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников.

Кроме того, житель Винницы "подсказывал" противнику "приоритетность" объектов, по которым РФ готовила удар ракетами и дронами-камикадзе.

СБУ выяснила, что украинец попал в поле зрения ФСБ из-за своих пророссийских взглядов. Россияне завербовали преступника дистанционно.

Согласно "инструкции" от вражеской спецслужбы, мужчина должен был передавать оккупантам развединформацию в виде электронных карт и фотографий.

Во время обыска у задержанного нашли мобильный телефон, который он использовал для выполнения заданий от ФСБ.

Украинцу объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд поместил фигуранта под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ поймала с поличным предателя, который помогал оккупантам наводить ракеты С-300 на передовые позиции и маршруты перемещения украинских воинов под Бахмутом.

– В рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который хотел слить направления контрнаступления. В преступлении подозревается уроженец временно оккупированного Энергодара (Запорожская область).

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