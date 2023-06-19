СБУ задержала агента РФ, который хотел подорвать железную дорогу на Днепропетровщине для срыва контрнаступления ВСУ. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила работника одной из станций "Укрзалізниці" в Днепропетровской области, который хотел подорвать железную дорогу для срыва контрнаступления наших защитников. Мужчина был завербован Главным управлением Генштаба РФ (известным как ГРУ) в начале этого года.

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Предатель задержан, в настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте 19 июня.

Оперативные мероприятия были проведены в прифронтовых районах Днепропетровщины. Украинские спецслужбы выяснили, что работник станции УЗ собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях.

Кроме того, вражеский агент фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов.

Для этого предатель подробно снимал объекты на камеру своего мобильного телефона во время рабочих выездов на поезде.

Россияне использовали данные, переданные их агентом, для планирования воздушных ударов по региону. Также противник рассматривал вариант диверсии на объектах "Укрзалізниці" с участием предателя. Агрессор хотел сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

СБУ своевременно разоблачила преступника. Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружено:

– гранаты Ф-1 и РГД-5;

– карабин;

– большое количество патронов к стрелковому оружию;

– дымовые шашки.

Фигуранту объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ поймала с поличным предателя, который помогал оккупантам наводить ракеты С-300 на передовые позиции и маршруты перемещения украинских воинов под Бахмутом.

– В рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который хотел слить направления контрнаступления. В преступлении подозревается уроженец временно оккупированного Энергодара (Запорожская область).

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