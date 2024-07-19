Идентифицирован российский полковник, который отдавал приказы на обстрелы сел Харьковщины. Фото и видео

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры о подозрении заочно сообщили очередному российскому оккупанту. Заместитель командира 18-й мотострелковой дивизии 11-го Армейского корпуса Балтийского флота РФ отдавал приказы на обстрелы сел Харьковщины после начала полномасштабного вторжения РФ.

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В результате преступных действий 45-летнего российского полковника погибли и получили ранения гражданские украинцы. Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 45-летнему гражданину РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). По состоянию на 24 февраля 2022 подозреваемый был начальником штаба — заместителем командира 18 мотострелковой дивизии 11 Армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа, в состав которого организационно входит 9 мотострелковый полк", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 марта 2022 года часть полка получила команду совершить марш по маршруту: Бессоновка РФ — госграница между РФ и Украиной — Русские Тишки. В тот день около 17:00 подразделения заняли район сосредоточения "Лес хвойный" к югу от Русских Тишков.

25 марта часть полка заняла оборону в Чугуевском районе, где выполняла боевые задания в составе вновь группировки войск "Балаклия".

В прокуратуре Харьковщины отметили, что 22 апреля по приказу подозреваемого российские войска обстреляли из РСЗО "Град" Малиновку, в результате чего один человек погиб, еще двое — получили ранения.

А не позднее 28 апреля полковник уже вступил в должность старшего опергруппы 18 мотострелковой дивизии, в состав которой вошел 9 мотострелковый полк. В этой должности он отдавал приказы обстреливать населенные пункты, в частности Малиновку и Коробочкино с территории Чкаловского и Гракового.

По его приказу российские войска с 8 по 28 мая обстреливали населенный пункт Коробочкино: повреждения получили жилые дома, был ранен мирный житель. А 11 июня по приказу полковника в результате обстрела из РСЗО "Град" погиб житель Малиновки.

В прокуратуре региона имя подозреваемого оккупанта не назвали. Но это сделал спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в комментарии изданию "Думка": речь идет о начальнике штаба 18 мотострелковой дивизии Александре Лазареве.

Российские СМИ об этом персонаже упоминали как о "герое СВО", который якобы лично командовал боем с украинскими воинами, который длился "более 15 часов" и завершился "победой" оккупантов. О том, как "герой" отдавал приказы на открытие огня по гражданским украинцам, пропагандисты не упоминают.

В то же время в СБУ убеждены, что во время обстрелов населенных пунктов Харьковщины оккупанты руководствовались намерениями разрушить как можно больше гражданских объектов. Террором россияне стремились остановить работу объектов гражданской инфраструктуры и промышленности и создать непригодные для существования условия для гражданских.

"Эти преступные действия российского полковника Лазарева привели к тяжелым последствиям для Украинского государства: гибели мирных людей, получению ими телесных повреждений разной степени тяжести, причинению материального ущерба в виде разрушения частных зданий, уничтожению имущества людей и повреждению гражданской инфраструктуры", – отметил Абдула.

Он добавил, что по приказу Лазарева российские войска систематически неизбирательно обстреливали также Осиновую Рощу Чугуевского района: там, как и в Малиновке и Коробочкино, не было украинских воинов и военной техники. Кроме того, в качестве целей для поражения российский командир определял объекты автодорожной отрасли: автодорожные предприятия, автодороги, мосты и т.д.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика, который приводил российские КАБы на позиции Сил обороны в Донецкой области. С этой целью предатель обходил местность и фиксировал локацию потенциальных целей. 49-летний местный житель с прокремлевскими взглядами за содеянное может попасть за решетку сроком до 8 лет.