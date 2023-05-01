Серверы контролировали спецслужбы РФ: БЭБ и СБУ разоблачили прокси-центр, который россияне использовали для пропаганды. Фото

В Украине разоблачили прокси-центр, который могли использовать спецслужбы РФ для кибератак и распространения российской пропаганды. Его работу заблокировали детективы Бюро экономической безопасности и сотрудники Кибердепартамента Службы безопасности Украины.

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Об этом сообщили на сайте БЭБ. Работу этого центра организовали два украинца – жители Полтавской и Харьковской областей. Они создали соответсвующий программный аппаратный комплекс.

Сервис с помощью VPN и PROXY-серверов позволял людям из любой страны выдавать себя за пользователей украинского мобильного интернета. В частности, клиентами этого центра были и граждане России, которые удаленно получали IP-адреса украинских операторов связи.

Организаторы прокси-центра использовали серверы, которые находятся на территории РФ и доступ к которым имеют спецслужбы страны-агрессора. Это давало врагу возможность распространять нарративы Кремля и фейки якобы от имени украинских граждан.

"Стоимость подписки на услуги составила почти 2,5 тыс. грн в месяц. Фигуранты производства в качестве оплаты использовали запрещенные в Украине российские электронные платежные системы, поддерживали юридические, финансовые и технические контакты с субъектами хозяйствования на территории рф", – сказано в сообщении.

БЭБ и СБУ провели обыски, обнаружив сервер управления спецоборудованием, мобильные телефоны, доступ к административным панелям VPN, PROXY-серверу, российским запрещенным платежным системам, транзакции к другим криптокошелькам и электронным деньгам. Также было найдено 120 тысяч долларов США заработка и полкилограмма золота.

Организаторы незаконной деятельности задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала сотрудника одного из крупных предприятий по производству химических продуктов в Одесской области, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. Он передавал России локации Сил обороны и промышленных объектов региона.

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