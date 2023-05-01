СБУ задержала вражеского информатора, который 'сливал' РФ данные о критической инфраструктуре и вооружении ВСУ. Фото

Сотрудник одного из крупных предприятий по производству химических продуктов в Одесской области добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. Он передавал в Россию локации Сил обороны и промышленных объектов региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, которая задержала злоумышленника на горячем. Для передачи запрещенной информации он использовал закрытые чаты.

"По данным следствия, он передавал своим знакомым-гражданам РФ координаты критической инфраструктуры на территории предприятия. Также он "сливал" в страну-агрессор подробную информацию о местах базирования и видах вооружения подразделений Сил обороны, вовлеченных в защиту промышленного объекта", – указано в сообщении.

Также задержанный сопровождал отдельные кадры своей съемки словесными комментариями, в которых всячески дискредитировал украинских защитников. Теперь ему грозит до восьми лет заключения.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", – обозначили силовики, добавив, что сейчас он содержится в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Полтавского районного суда Лариса Богомолова работала на ФСБ РФ и сливала врагу данные о защитниках Мариуполя. На сотрудничество с захватчиками злоумышленница пошла сама, на тот момент она работала судьей в горрайонном суде временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Также СБУ задержала информатора оккупантов, который "сливал" позиции Сил обороны в освобожденном Лимане на Донетчине. Безработный местный житель также передавал врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры.

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