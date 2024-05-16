СБУ сообщила о подозрении 'депутатам', которые входят в окружение главаря 'ЛНР' Пасечника

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о подозрении "депутатам" так называемого "народного совета Луганской народной республики", что входят в окружение главаря самопровозглашенной "ЛНР" Леонида Пасечника. Речь идет о Юрии Резанове и Викторе Щекатунове.

Об этом сообщили на Facebook-странице Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Оба фигуранта в сентябре 2023 года принимали участие в фейковых выборах и добровольно стали депутатами "народного совета ЛНР".

Преступники представляют интересы политических партий "Единая Россия" и "Коммунистической партии РФ". Резанов занимает должность "заместителя начальника отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом МГБ\ФСБ" в так называемой "ЛНР" и исполняет обязанности советника председателя "ЛНР".

По приказу Пасечника он активно участвует в пропагандистских акциях Кремля на оккупированной территории. В частности, он вручал награды якутским волонтерам, снабжающим гуманитарную помощь оккупантам и "мирному населению "ЛНР".

Другой коллаборант, Щекатунов, в роли "атамана луганского округа "Великого войска донского", участвует в "делегациях", осуществляющих пропагандистские акции в поддержку оккупационной администрации РФ.

Он посещает образовательные учреждения, раздает гуманитарную помощь школьникам и вручает продуктовые наборы русским ветеранам войны. Таким образом, Щекатунов пытается сформировать мнение среди местного населения и международного сообщества о якобы легитимности существования и деятельности этого нелегального образования власти.

Также Щеканов активно способствует распространению пророссийских нарративов. Он участвует в съемках пропагандистских материалов для телевидения РФ и публикует в социальных сетях сообщения, оправдывающие российскую вооруженную агрессию и отрицающие военные преступления оккупантов.

На основе собранной доказательной базы следователи СБУ заочно сообщили Щекатунову и Резанову о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

Поскольку оба фигуранта скрываются на временно оккупированной территории Луганской области, сейчас проводятся комплексные мероприятия, чтобы преступники не избежали ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины.

Напомним, что в Украине осудили двух предателей родом из Донбасса, которые воевали на стороне российских оккупантов против ВСУ в Донецкой области. Боевики получили 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на юге задержали информатора ФСБ РФ, корректировавшего ракетные удары оккупантов в разных регионах Украины. В частности, он передал врагу информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, который привел к многочисленным жертвам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!