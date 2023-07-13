СБУ сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, корректировавшему ракетные удары РФ по Украине. Фото

Пророссийскому Z-блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый") объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это произошло заочно, так как помощник Кремля, корректировавший ракетные удары оккупантов, скрывается от правосудия во временно оккупированном Донецке.

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Об этом 13 июля рассказала Служба безопасности Украины на официальном сайте. Известно, что "" – администратор одного из николаевских Telegram-каналов и работает на ФСБ как "внештатный" журналист московского информагентства "РИА Новости".

Следствие собрало доказательства, что мужчина с помощью своего канала в Telegram с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей по указанию российской спецслужбы занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины.

"Агентов" он искал среди своих подписчиков. Таким образом преступник собирал информацию о местах базирования Сил обороны, локациях критической и социальной инфраструктуры.

Задокументировано, что один из таких сторонников рашизма передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами С-300 осенью 2022 года.

Тогда в результате обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок.

Также установлено, что пропагандист привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья. Последний "сливал" местонахождение воинских частей на территории региона.

В СБУ добавили, что Лебедев еще и активно помогал пропаганде. Он неоднократно принимал участие в подготовке для росТВ заказных сюжетов из временно оккупированных районов Украины. В этих материалах так называемый блогер дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства и поддерживал агрессивную политику Москвы.

Подозрение объявлено по таким статьям УК:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к Владимиру Путину о "признании" террористических "Л/ДНР". Кроме того, он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск страны-террориста РФ и призывал помогать им.

– В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила украинскую фармакологическую компанию, которая продавала медикаменты в российские военные госпитали. Ее директору объявили о подозрении.

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