СБУ раскрыла еще 7 схем для уклонистов: среди задержанных – трое чиновников военкоматов. Фото

В Украине разоблачили еще 7 коррупционных схем уклонения от мобилизации в разных регионах. К организации преступной деятельности причастны более 10 человек, среди которых есть сотрудники военно-врачебных комиссий.

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За денежное вознаграждение подозреваемые помогали потенциальным призывникам избежать военной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уклонистам предоставляли поддельные документы о "неудовлетворительном" состоянии здоровья. Также избежать мобилизации злоумышленники помогали путем якобы "перевозки иностранной гуманитарной помощи". Стоимость "услуг" достигала 9 тыс. долларов. Цена зависела от разновидности "схемы" и срочности "заказа".

По информации СБУ, в Киеве были задержаны два злоумышленника, которые продавали уклонистам фиктивные справки медико-социальной экспертной комиссии о присвоении групп инвалидности.

В Одесской области военная контрразведка Службы безопасности "на горячем" задержала сотрудника местного военкомата, который требовал деньги от военнообязанных. За 5 тыс. долларов чиновник обещал "организовать" поддельные заключения медицинской комиссии о непригодности к военной службе.

Схему для уклонистов разоблачили в Тернополе. Там правоохранители также задержали сотрудника военкомата. Вместе с тремя сообщниками он "торговал" поддельными документами об "исключении" с военного учета. В Николаеве военные контрразведчики СБУ задержали злоумышленника, который предлагал местному жителю свое содействие в уклонении от мобилизации.

В Харьковской области двое чиновников медицинских учреждений продавали фейковые справки о непригодности к военной службе. В Ривненской области правоохранители заблокировали нелегальной миграции потенциальных призывников. Преступную схему организовали владельцы трех автопредприятий, которые оформляли уклонистов в качестве водителей международных рейсов.

Кроме того, на Буковине сотрудники военной контрразведчики СБУ разоблачили и остановили водителя грузового автомобиля, который скрыто пытался вывезти за границу четырех местных жителей призывного возраста.

Напомним, в Карпатах в ночь на 8 августа пограничники Черновицкого отряда ГПСУ остановили грузовик, в котором нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись среди пластиковых ящиков. За такую поездку уклонисты заплатили по 3,5 тысячи долларов (более 128,5 тысячи гривен).

Ранее на границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами в багажнике. Они заплатили за такую поездку 4 тысячи долларов.

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