СБУ провела масштабные учения на Донбассе по отражению атак террористов. Фото

Мирослав Семенюк
Расследования
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Бойцы СБУ отработали действия при возможном нападении террористов

Бойцы Службы безопасности Украины отработали действия при возможном нападении террористов в зоне ООС на Донбассе. Антитеррористические учения прошли в Старобельском районе Луганской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ. По легенде тренировок условные террористы проникли на территорию СИЗО в Старобельске и захватили в заложники его сотрудников. Преступники требовали освободить заключенных (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, их сообщники "взорвали" мост через реку Айдар.

В ответ украинские спецназовцы начали силовую фазу операции. Бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников".

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Между тем, взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их.

Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, сведя понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии, а "диверсантов" задержали.

Было принято решение о начале силовой фазы
По легенде тренировок, условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске
И захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения
Преступники потребовали освободить лиц, содержащихся под стражей
Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, то их сообщники совершили "диверсию"
И взорвали мост через реку Айдар
Бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов"
И освободили "заложников"
Тем временем взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их
Последствия диверсии локализовали, а "диверсантов" задержали
Антитеррористические учения прошли в Старобельском районе

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ предотвратила возможную передачу российским спецслужбам секретных данных относительно подразделений украинской противовоздушной обороны. Ведомости скрыто собирал чиновник одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ в Винницкой области.

Ранее сотрудники СБУ задержали одного из организаторов так называемого "референдума" в Донецкой области. Преступник подстрекал жителей Донбасса срывать флаги Украины и голосовать за присоединение региона к "ДНР".

Кроме того, СБУ задержала жителя Луганской области, который служил в так называемом "спецподразделении МГБ ЛНР".

Также Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ Российской Федерации, который собирал стратегическую информацию об украинских военных объектах и перемещении техники Вооруженных сил Украины.

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