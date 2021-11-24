СБУ разоблачила чиновника ВСУ, собиравшего секретные данные: ранее его родственники получили гражданство РФ

Служба безопасности Украины предотвратила возможную передачу российским спецслужбам секретных данных относительно подразделений украинской противовоздушной обороны. Ведомости скрыто собирал чиновник одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ в Винницкой области.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Предатель незаконно копировал секретные оборонные документы и хранил их по месту своего жительства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ходе следственных действий у злоумышленника были изъяты незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделениям боевой авиации.

Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети спецслужб РФ. В пользу этой версии говорит факт добровольного обретения российского гражданства его двумя близкими родственниками.

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По данным следствия, до 2017 года родственники постоянно проживали на территории Крыма. При этом один из них скрыл наличие гражданства России при поступлении в высшее учебное заведение ВСУ. В настоящее время ему отменен допуск к государственной тайне и разжалован из рядов военного вуза.

Открыто уголовное производство по статье "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения" УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и готовится привлечение к ответственности виновных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали одного из организаторов так называемого "референдума" в Донецкой области. Преступник подстрекал жителей Донбасса срывать флаги Украины и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР".

После совершения преступных действий в Донецкой области мужчина длительное время скрывался от закона во временно оккупированном Крыму.

Ранее СБУ задержала жителя Луганской области, который служил в так называемом "спецподразделении МГБ ЛНР".

По информации правоохранителей, мужчина принимал участие в захвате Луганского аэропорта. Кроме того, преступник длительное время скрывался на территории Российской Федерации.