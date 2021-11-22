СБУ задержала одного из организаторов 'референдума' на Донбассе: долгое время скрывался в Крыму. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов так называемого "референдума" в Донецкой области. Преступник подстрекал жителей Донбасса срывать флаги Украины и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР".

Как сообщили в пресс-службе СБУ, после совершения преступных действий в Донецкой области, мужчина длительное время скрывался от закона во временно оккупированном Крыму. В 2017 году ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что злоумышленник вернулся на подконтрольную украинским властям территорию. В это время Служба безопасности установила его местонахождение и задержала.

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Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и другие лица, участвующие в незаконной деятельности. Если вину задержанного докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали жителя Луганской области, который служил в так называемом "спецподразделении МГБ ЛНР". По информации правоохранителей, мужчина принимал участие в захвате Луганского аэропорта. Кроме того, преступник длительное время скрывался на территории Российской Федерации.

Также недавно украинские спецслужбы разоблачили агента РФ, который собирал стратегическую информацию о перемещении военной техники ВСУ и передавал ее в штаб агрессора.