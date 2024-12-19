СБУ предотвратила убийство свидетеля по уголовному делу о взятке в миллион долларов: раскрыты громкие подробности. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила убийство свидетеля по уголовному делу, что касается взятки в размере 1 миллиона долларов США. Речь идет о попытке рейдерского захвата добывающей компании в Винницкой области, где полковнику СБУ была предложена крупная сумма взятки за помощь в этом преступном плане.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Так, весной 2024 года группа рейдеров пыталась подкупить украинского спецслужбы, предложив ему взятку в размере 1 миллиона долларов США.

Их цель заключалась в получении помощи в рейдерском захвате добывающей компании в Винницкой области. Полковник СБУ сразу сообщил руководству об этом "предложении", после чего все причастные были задержаны.

Однако, находясь под стражей, организатор преступной группировки решил организовать убийство главного свидетеля по делу в надежде избежать ответственности. Он начал искать исполнителя среди заключенных в СИЗО, у которых были связки на свободе, и пообещал передать им полную информацию о свидетеле — его адрес и маршруты передвижения. За выполнение заказа преступник гарантировал вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

Служба безопасности Украины оперативно выявила преступный замысел, задокументировала все действия организатора и остановила подготовку к убийству еще на начальном этапе.

По новым обстоятельствам задержанному объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся подготовки к заказному убийству. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ранее его действия квалифицировали как предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, в Черкасской области полицейские и спецназовцы предотвратили совершение особо тяжкого преступления. Группа злоумышленников готовила убийство семьи волонтеров: их собирались взорвать в их доме. Причиной жестокой расправы стал вымышленный долг за ремонтные работы в доме супругов.

Ранее стало известно, что в Черкасской области мужчину обвиняют в убийстве двухлетнего пасынка. 32-летний отчим, по данным следствия, бросил ребенка на пол, в результате чего малыш получил летальные травмы головы. Трагедия произошла в городе Смела.