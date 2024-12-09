Бросил на пол: в Черкасской области мужчину обвиняют в убийстве двухлетнего пасынка. Детали трагедии

В городе Смела, Черкасская область, полиция задержала 32-летнего мужчину, которого подозревают в смерти двухлетнего ребенка. По предварительной информации, отчим бросил пасынка на пол, что привело к фатальным травмам головы.

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Как сообщила представитель Главного управления Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк, трагедия произошла 7 декабря. Полиция получила сообщение о смерти мальчика от медиков.

По данным следствия, мужчина отдыхал в комнате, когда в нее вошел маленький пасынок, чтобы поиграть. Мальчик забрался на кровать, что разозлило отчима. Мужчина схватил ребенка за руку и бросил на пол. Удар головой вызвал сильную боль у мальчика, но вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, подозреваемый положил ребенка обратно на кровать.

"Ударившись головой, ребенок начал плакать, тогда мужчина положил мальчика в постель и в дальнейшем, наблюдая его плохое состояние здоровья, не обратился за профессиональной помощью в учреждения здравоохранения", – сообщили в полиции.

Сына, который уже не подавал признаков жизни, обнаружила мать и вызвала медиков.

По словам Зои Вовк, во время осмотра тела ребенка обнаружили ушиб головы, который мог образоваться в результате падения. Кроме того, зафиксированы и другие телесные повреждения, характер и происхождение которых будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемый задержан. Ему инкриминируют преступления по части 3 статьи 135 (Оставление в опасности) и части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет заключения. Суд решает вопрос о мере пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области скончался пятимесячный мальчик. Согласно заключению экспертизы, причиной смерти стала алкогольная интоксикация. Мать ребенка наказали одним годом условного срока.

Также в апреле 2024 года в днепровской больнице умер шестилетний мальчик, который за два дня до этого отравился клубникой. У ребенка был шок и синдром полиорганной недостаточности, медики не смогли его спасти.

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