На Донбассе нашли схроны боевиков со взрывчаткой и минами: их могли использовать для диверсий. Фото

На Донбассе обнаружили три схрона террористов "Л/ДНР". Боевики сооружали тайники для возможного совершения диверсий на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Из тайников изъяли один килограмм пластида с взрывным задором, 13 противотанковых мин с взрывателями и почти четыре тысячи патронов различного калибра.

В городе Лисичанск Луганской области в гараже нашли 125 гранатометных выстрелов различных модификаций, 10 гранат РКГ-3 и Ф-1, а также больше 2,6 тысяч патронов.

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В другом схроне около насосной станции было найдено 180 артиллерийских снарядов.

В Мариуполе в реке Кальчик правоохранители нашли 3963 патроны различного калибра, которые были спрятаны боевиками.

На данный момент следствие проводит оперативные действия для определения лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области обнаружили схрон с противотанковыми минами и взрывчатку с электродетонатором. Боеприпасы должны были использованы для совершения диверсий в регионе.

В Ривненской области на границе с Беларусью сотрудники Службы безопасности Украины нашли схрон с гранатами, взрывчаткой и боеприпасами. Арсенал обнаружили во время антитеррористических учений.

В Луганской области обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки диверсионной группы террористов.