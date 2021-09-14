СБУ во время учений на границе с Беларусью обнаружила схрон с оружием. Видео

В Ровенской области на границе с Республикой Беларусь сотрудники Службы безопасности Украины нашли схрон с гранатами, взрывчаткой и боеприпасами. Арсенал обнаружили во время антитеррористических учений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что замаскированный схрон с оружием был спрятан в лесу вблизи поселка Бутово, который граничит с Беларусью. Его обнаружили спецназовцы, когда отрабатывали пограничную полосу в ходе учений (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Сотрудники СБУ изъяли из тайника:

2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;

Видео дня

5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид)

2 магазина к АК-74;

170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Изъятые боеприпасы и гранаты со взрывчаткой направили на взрыво-техническую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Продолжаются следственные действия для установления источников происхождения найденного оружия и лиц, причастных к обустройству схрона и цели использования средств поражения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

в Мариуполе Донецкой области в заброшенном здании обнаружили большой схрон оружия и боеприпасов.

СБУ разоблачила преступников, которые планировали продать нелегальное оружие криминалитету.

А в Черкассах задержали нацгвардейца, который торговал оружием.