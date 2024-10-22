СБУ нашла у руководителя Николаевской областной МСЭК более 450 тыс. долларов: у ее сына есть российский паспорт. Видео

На Николаевщине задержали руководителя областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета за коррупционные схемы для уклонистов. Во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тыс. долларов США, а у ее сына – российский паспорт.

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На основании полученных материалов решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, кроме валютных сбережений у нее обнаружили коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам. Причем большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в доме ее сына – интерна медицинского вуза, у которого обнаружили также российский паспорт. В СБУ отметили, что мужчина оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве России в Одессе до начала полномасштабной войны.

Также в ходе расследования установлено, что для укрывательства нелегальных доходов глава МСЭК оформила на своего сына три незадекларированные квартиры. По данным следствия, в течение 2015-2023 годов она отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Кроме того, в Службе безопасности заявили, что в 2023 году чиновница оформила себе и сыну вторую группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

На основании полученных материалов решается вопрос уведомления о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Комплексные мероприятия по разоблачению коррупции в рядах МСЭК проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

По информации Управления здравоохранения Николаевской ОВА, обязанности руководителя областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета исполняет Вера Белякова. В декларации за 2023 год она указала, что заработала 496 тысяч 766 гривен, а также получила 21 тысячу 262 гривни пенсии.

Также в декларации указано, что она владеет двумя квартирами в Николаеве, площадью 30,7 кв. м. и 61,9 кв. м. В Одессе у нее есть квартира на 46 квадратов, которую приобрела в мае 2023 года за 1 миллион 394 тысячи гривен. С 2020 года Белякова ездит на Hyundai i20 2013 года выпуска, который купила за 45 тыс. гривен.

Напомним, во время расследования OBOZ.UA удалось найти врача МСЭК, который вместе с женой-пенсионеркой владеет 13 квартирами. Среди них – элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева. Кроме того, семья доктора владеет сразу тремя автомобилями Tesla и имеет совместный бизнес со своей начальницей – главой МСЭК. О состоянии тех, от кого зависят "белые билеты", читайте в материале.

Недавно журналисты выяснили, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Благодаря этому прокуроры продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Татьяна Крупа и ее сын Александр, находившийся на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачены в коррупции 4 октября 2024 года. Печерский районный суд Киева избрал Крупе меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой залога в размере 500 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в медико-социальных экспертных комиссиях, заявив, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

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