СБУ ликвидировала пять схем для уклонян: среди фигурантов – депутат из Прикарпатья. Фото

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины Служба безопасности разоблачила и ликвидировала еще пять схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы сделок задержаны, среди них – депутат райсовета из Прикарпатья и должностное лицо Службы судебной охраны из Кировоградской области.

Об этом сообщила прессслужба СБУ. Отмечается, что схемы уклонения от мобилизации были обнаружены в Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Задержанные дельцы предлагали военнообязанным мужчинам во избежание призыва организовать побег за границу с помощью поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость своих услуг оценивали в пределах 10 тысяч долларов, сумма зависела от срочности и способа нелегального выезда.

Ивано-Франковская область

Военные контрразведчики СБУ взяли "на горячем" депутата Калушского районного совета. Он помогал уклоняющимся получать временное удостоверение военнообязанного и справку ВЛК о временной непригодности к военной службе – документы, дающие военнообязанным вправо выезда за границу.

В свою схему депутат привлек знакомого, жителя города Болехов, который подыскивал уклонявшихся, вел с ними "переговоры" и получал от них задаток.

В общей сложности за "услуги" фигуранты брали 7 тысяч долларов.

"СБУ задокументировала получение сообщником депутата аванса от военнообязанного в сумме 2 000 долларов. А также задержала самого депутата во время передачи "клиенту" готового пакета документов и получения 5 000 долларов оплаты за него", – рассказали в СБУ.

Кировоградская область

Схему разоблачили в Кропивницком. В областном центре СБУ и ДБР задержали должностного лица Службы судебной охраны, который предлагал мужчинам призывного возраста свой способ уклонения от мобилизации. За разные суммы взяток делец обещал их устроить на работу в судебное ведомство для получения "брони".

Львовская область

На Львовщине СБУ ликвидировала канал побега уклоняющихся в Евросоюз. К организации схемы причастен глава местного благотворительного фонда. Он за деньги оформлял уклонявшихся как водителей гуманитарных перевозок.

Черкасская область

В Черкассах СБУ задержала представителя местного общественного объединения по охране общественного порядка. Он торговал фиктивными медсправками о "плохом" здоровье ухилянцев.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области местный житель за деньги переправлял мужчин призывного возраста в соседнюю страну вне пунктов пропуска. Злоумышленник задержан, теперь он ждет решения суда.

Как информируют в СБУ, всем задержанным фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее в Закарпатье и Запорожской области СБУ разоблачила и заблокировала три схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Задержаны дельцы, которые торговали статусом лица с инвалидностью и студенческими билетами зарубежных вузов.

А СМИ раскрыли схему выезда мужчин из Украины с содействием Волынской ОВА. В причастности к махинациям обвиняют нардепа от "Слуги народа" Валерия Стернийчука. Сам парламентарий заявляет, что не причастен к преступлению и лично инициировал расследование.

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