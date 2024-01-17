СБУ заблокировала еще три схемы для ухилянцев: среди задержанных дельцы, торговавшие статусом личности с инвалидностью. Фото

Служба безопасности вместе с Национальной полицией разоблачили и заблокировали сразу три новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Задержаны дельцы, которые торговали статусом лица с инвалидностью и студенческими билетами зарубежных вузов.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что схемы побега мужчин за границу заблокированы в Закарпатье и в Запорожской области.

Так, в Закарпатье разоблачили схему для уклонистов, по которой призывников "лесными тропами" переправляли в соседнюю страну Евросоюза.

Еще в апреле 2023 года правоохранители задержали "на горячем" организатора этой схемы и двух его подельников, жителей Тячевского района. Они пытались переправить за границу четырех "клиентов".

В ходе расследования обнаружили причастность к организации схемы бывшего "чиновника-силовика".

Таким образом, установили, что организованная преступная группа состояла из четырех человек. На них на основании собранных доказательств направили в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В Запорожской области правоохранители задержали дельца, который вместе с сообщниками фабриковал выводы врачебных обследований своих "клиентов" об их "тяжких диагнозах". В дальнейшем на их основе МСЭК должен был "подтвердить" наличие у заказчиков инвалидности 2-й или 3-й групп.

Сотрудники СБУ предотвратили "списание" по этой схеме из военного учета более 40 потенциальных призывников.

Также задержаны мошенники, которые за деньги обещали мужчинам "официальное" трудоустройство за рубежом или "место" в европейском высшем учебном заведении, что должно было обеспечить уклонистам беспрепятственный выезд за границу.

Клиентов искали по объявлениям в Интернете. После получения задатка имитировали "подготовку пакета документов", на самом же деле за это время выводили средства через подставных лиц и обрывали контакты с заказчиками.

По данным правоохранителей, мошенники действовали с декабря 2023 года, "трудоустраивая" за сутки до 10 человек.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Нацполиции разоблачили группу злоумышленников, которые вывозили уклонистов через непризнанное Приднестровье. За такую услугу военнообязанные граждане платили до 5 тысяч долларов.

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