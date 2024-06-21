Задержано более 10 должностных лиц: СБУ ликвидировала новые схемы для уклонистов в Украине. Фото

Служба безопасности Украины отчиталась о ликвидации еще пяти схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах государства задержано более 10 организаторов сделок, среди них – должностные лица ТЦК и военно-врачебных комиссий.

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21 июня на сайте СБУ пресс-служба сообщила, что преступники помогали мужчинам избежать призыва с помощью поддельных документов, а при желании – выехать из Украины. Стоимость услуг – до 12 тысяч долларов с человека.

Днепропетровщина

Сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали группировку, которая продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"Бизнес" организовал глава районного ТЦК и СП в Кривом Роге. К нелегальному заработку он привлек двух своих подчиненных и еще десять сообщников. Среди них были чиновники местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток.

У злоумышленников провели обыски и нашли незарегистрированное оружие, а также более 3,5 млн наличных в гривневом эквиваленте.

Полтавщина

Разоблачено главу районной военно-врачебной комиссии и трех его подчиненных.

Чиновники "штамповали" придуманные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотр, а только покупали документы у медиков.

Черкассы

Руководитель подразделения одного из коммунальных предприятий Черкасского городского совета продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера. Это должно было помочь избежать мобилизации.

В незаконной деятельности участвовала заведующая отделением, врач-нарколог медучреждения.

Одесская область

Разоблачены дельцы, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними для выезда за границу.

Хмельницкий

На горячем поймали двух преступников, которые продавали поддельные медицинские справки о II группе инвалидности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее на Закарпатье пограничники разоблачили группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину. К "бизнесу" по переправке людей за границу были привлечены даже подростки.

– Одессит для того, чтобы добраться до приграничья, замаскировался под бабушку. В дальнейшем мужчина хотел пересечь границу и попасть в Словакию, но его разоблачили сотрудники ГПСУ.

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