СБУ обнародовала видео допроса боевика 'ЛНР', который сдался ВСУ

26-летний боевик незаконного вооруженного формирования "ЛНР", который добровольно сдался украинским силовикам, был вовлечен в террористическую деятельность на Донбассе родным отцом в 2014 году. В 2016 году он уже достиг совершеннолетия и смог самостоятельно подписать с главарями контракт на дальнейшее "несение службы".

Об этом сам "ополченец" рассказал на допросе сотрудникам Службы безопасности Украины. Правоохранители опубликовали запись его показаний на своем официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

До военной жизни он проживал в родном городе Попасное Луганской области. Получил среднее образование и уже в отряде сепаратистов выполнял ремонт боевой техники, а также оказывал вооруженное сопротивление армии ВСУ в рамках АТО/ООС.

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Сейчас боевику объявлено о подозрении в преступлении по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Ему грозит до восьми лет тюрьмы, а пока он содержится в следственном изоляторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Марьинкой на вражеской мине подорвался боец украинской армии. Его смерть стала утратой не только для семьи и близких, но и для его друзей и сослуживцев.