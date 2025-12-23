Сбило такси, а потом наехали еще два авто: в Днепре женщина погибла в ужасном ДТП. Фото

Возле Днепра маршрутное такси сбило 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Далее на нее наехали еще две легковушки, в результате чего потерпевшая погибла.

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Днепропетровской области. Правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщается, происшествие произошло 23 декабря в семь утра. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes Benz двигался по маршруту Заря-Днепр в сторону Днепра и допустил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В дальнейшем на пешехода был совершен наезд автомобилем Nissan и автомобилем Dacia, которые двигались в попутном направлении позади автомобиля Mercedes Benz. В результате ДТП пешеход погибла на месте.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК.

ДТП в Украине – последние новости

Напомним, днем 20 декабря в селе Белая Криница Ровенской областипроизошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. После столкновения транспортных средств произошло возгорание.

Между тем, в Святошинском районе Киева произошла авария с участием грузовика и автомобиля Mercedes. В результате столкновения погиб несовершеннолетний пассажир легковушки, а еще четыре человека были травмированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове произошло ДТП с пострадавшими: двух несовершеннолетних девочек в возрасте 13 и 14 лет на пешеходном переходе сбила машина. За рулем находилась судья одного из украинских судов.

