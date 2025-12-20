Масштабное ДТП парализовало движение на трассе 'Киев-Чоп': фото с места

Днем 20 декабря в Ривненской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 8 автомобилей. После столкновения транспортных средств произошло возгорание.

Ранения вследствие аварии получили трое людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Ривненской области.

Подробности аварии

По информации полицейских, движение в направлении столицы перекрыто. Полицейские просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрута. Информация об усложнении движения появилась около 14:00.

Происшествие случилось 20 декабря около 13:00 часов на трассе "Киев-Чоп" в селе Белая Криница. По предварительным данным, произошло столкновение ориентировочно 8 транспортных средств, в результате чего произошло возгорание.

В результате ДТП пострадали три человека: их деблокировали спасатели. Пострадавших доставили в больницу, где они проходят обследование.

