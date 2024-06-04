САП и НАБУ разоблачили на попытке подкупа столичного адвоката: в юридической компании отреагировали

В Киеве адвоката разоблачили на предложения взятки в размере 200 тысяч долларов США детективу НАБУ и прокурору САП. Речь идет про Алексея Носова, адвоката юридической компании "Миллер".

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро Украины. Там отметили, что деньги работникам этих органов предлагали, чтобы они приняли решение о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

Действия адвоката квалифицировали по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"По решению следователя судьи ВАКС в присутствии представителей Совета адвокатов проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его проживания", – говорится в сообщении.

В компании "Миллер" отреагировали на инцидент, отметив, что их команда решила разорвать какие-либо отношения с Алексеем Носовым, соответствующие юридические действия они реализуют в ближайшее время, когда мужчина будет на связи. Также в "Миллер" пообещали приложить все усилия для установления истины и содействовать официальному расследованию.

"Мы в состоянии шока. Сегодня состоялись следственные действия в отношении одного из адвокатов нашей компании, Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов. Мы строим свою компанию на принципах честности в отношениях с клиентами и государством. В нашей команде не просто не принято нарушать закон, выполняя профессиональные обязанности, это недопустимо и противоречит всем ценностям, принципам, стандартам и практикам работы компании. Мы не подозревали и не ожидали такого от члена нашей команды даже на уровне следственной версии", – говорится в сообщении.

Адвокаты, представители и члены команды "Миллер" не могут и не будут выступать защитниками подозреваемого ни публично, ни в рамках уголовного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя Ровенского областного совета попался на взятке более полумиллиона гривен. За эту сумму чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.

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