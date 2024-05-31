СБУ и НАБУ разоблачили на взятке в полмиллиона заместителя председателя Ривненского облсовета: ему сообщили о подозрении. Фото

Заместитель председателя Ривненкого областного совета попался на взятке в более полумиллиона гривен. За эту сумму чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.

Разоблачили политика Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По информации следователей СБУ, в 2021 году бизнесмен из Ривненщины приобрел через электронный аукцион неработающий детский санаторий, который был в коммунальной собственности.

Замглавы облсовета узнав, что покупатель хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал свою помощь. Речь шла о списании имущества и обеспечении голосования местных депутатов за продаж участка площадью 5,4 гектара.

За свои "услуги" фигурант получил почти шестьсот тысяч гривен. Официальные органы имя подозреваемого не сообщают. По информации местных СМИ, в коррупции якобы подозревается представитель "Радикальной партии" Сергей Свисталюк.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса:

– ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

– ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Как писал OBOZ.UA:

– 17 мая Национальная полиция задержала предпринимателя Виталия Кропачева, владеющего активами в угольном, газовом, энергетическом и медийном бизнесах, а также лиц из его окружения. Проведены обыски, фигуранты получили подозрения по нескольким статьям УК.

– Ранее в Украине разоблачили растрату 8,3 миллиона гривен из Государственного резерва на поставках кукурузы. О подозрении уведомили бывшего директора ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов" и еще двух участников схемы.

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