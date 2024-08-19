Руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог: что известно

Начальников Бориспольского районного ТЦК Сергея Русина и Бучанского районного ТЦК Леонида Выкочка будут содержать под стражей без права на внесение залога. Сообщнику, гражданину страны Южного Кавказа, выбрали аналогичную меру пресечения.

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Соответствующее решение принял суд по ходатайствам прокуроров ОГПУ. Об этом 19 августа сообщил "Укрінформ" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Трех фигурантов подозревают подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. Преступная деятельность принесла чиновникам не менее 1 миллиона долларов "заработка".

Злоумышленники предлагали военнообязанным оформить поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья. С одного человека за такую услугу брали по 37 тысяч долларов.

Используя фиктивные документы, уклонистов исключали с военного учета и мужчины могли уехать за границу.

Для поиска "клиентов" и передачи взяток руководители ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца, сообщали ранее в Службе безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– В Ивано-Франковской области двое работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки силой пытались доставить мужчину в военкомат для уточнения военно-учетных данных. Верховинский районный суд привлек фигурантов к административной ответственности и назначил сотрудникам ТЦК штраф в размере 17 тысяч гривен.

– Закарпатский окружной административный суд вынес решение о праве ТЦК мобилизовать военнообязанного, даже если он имеет бронь – при условии, что гражданин не сообщил о ней своевременно.

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