'Заработали' на уклонистах более 1 млн долларов: СБУ задержала двух руководителей ТЦК в Киевской области и их сообщника. Фото

СБУ задержала начальников Бориспольского районного ТЦК Сергея Русина и Бучанского районного ТЦК Леонида Выкочка, а также их сообщника, гражданина страны Южного Кавказа, организовавших схему уклонения от мобилизации. Чиновники получили более 1 миллиона долларов от тех, кто уклонялся от службы.

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Об этом идет речь в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных было обнаружено более 1,2 миллиона долларов США.

Большинство наличных хранилось в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в их домах.

Как было установлено в ходе расследования, подозреваемые предлагали военнообязанным помощь в избежание мобилизации на основе поддельных документов, свидетельствовавших о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Согласно материалам дела, такие "услуги" стоили 37 тысяч долларов США за одного уклониства. В эту сумму входила подготовка полного пакета документов, включая фиктивные медицинские справки, а также сопровождение уклоняющихся во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Для реализации схемы чиновники военкоматов использовали свои личные связи среди представителей ВЛК, которых "втемную" привлекали к преступной деятельности.

Фиктивные документы использовались для исключения потенциальных призывников по военному учету, что позволяло им уехать за границу.

Для поиска уклонитов и передачи денег должностные лица ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца.

Военная контрразведка СБУ задержала посредника в одном из киевских ресторанов, когда тот получал 50 тысяч долларов США от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах были задержаны два чиновника ТЦК.

Кроме того, во время обысков в доме иностранца было обнаружено значительное количество оружия, включая пистолет с глушителем, происхождение которого устанавливается.

Следователи Службы безопасности объявили задержанным подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

▪ ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей и им грозит до 8 лет заключения.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что 12 августа бывшего замминистра энергетики Александра Хейла задержали на взятке в полмиллиона долларов. Он подозревается в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с востока. В этот же день Кабмин уволил Хейла с должности замминистра энергетики по инициативе министерства.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева за совершение существенного дисциплинарного проступка. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

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