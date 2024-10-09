Россияне замучили до смерти жителя оккупированной Каховки: что известно о преступлении

В оккупированной части Херсонщины россияне замучили до смерти жителя подконтрольной им Каховки. Это произошло в начале октября 2024 года. Захватчики жестоко пытали мужчину, от полученных травм он скончался.

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Об этом со ссылкой на знакомых и друзей жертвы сообщает Центр журналистских расследований. По их информации, российские оккупанты задержали в Каховке на Херсонщине Закаблука Владимира Владимировича, 5 марта 1979 года рождения.

Отмечается, что мужчина работал в местном филиале ООО "АО "Каргилл", владеющем, в частности, маслоэкстракционным заводом в Каховке. С 2004 по 2008 годы Закаблук был зарегистрирован ФЛП с видами деятельности, связанными с предоставлением транспортных услуг и посредничеством в специализированной торговле.

Других подробностей его смерти пока нет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты целенаправленно терроризируют жителей Херсона. Захватчики сбрасывают взрывчатку на гражданские автомобили, прекрасно понимая, что атакуют мирных жителей города.

Напомним, в ночь на 9 октября оккупанты атаковали дронами Одесщину. В городе Черноморск они попали по девятиэтажке, медучреждению и недострою. Пострадали пять человек.

На Полтавщину захватчики ночью направили баллистические ракеты: в результате атаки в регионе поврежден промышленный объект.