Войска России к вечеру 28 августа ударили КАБом по центру Купянска Харьковской области. Под удар попало здание городской администрации, три человека получили ранения.

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"Оккупанты ударили КАБом по центральной части Купянска", – информировал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в 16:44.

Известно о трех раненых, медики уже оказывают всю необходимую помощь, добавил чиновник.

Синегубов уточнил, что в результате удара было повреждено помещение городской администрации.

В свою очередь начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал "Суспільному", что оккупанты атаковали админздание в конце рабочего дня, когда внутри находились люди.

Несмотря на значительные разрушения, погибших нет. По словам чиновника, в здании, по которому попали, люди находились в укрытии.

Напротив этого здания – другое, "где расположен аппарат, структурные подразделения Купянского городского совета, военной администрации, Нацполиция", рассказал Беседин.

"Люди работали внутри, оставалось буквально десять минут до конца рабочего дня", – рассказал начальник Купянской ГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером войска РФ ударили по Изюму на Харьковщине. Целью оказались жилые дома и хлебопекарня, пострадали 12 человек, в том числе пятеро детей.

28 августа оккупанты нанесли авиаудар по селу Измайловка Покровского района Донетчины. Российский КАБ полностью разрушил частный жилой дом и убив целую семью.

А вследствие утренних обстрелов Херсонщины погибли два человека, 14 получили ранения.

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