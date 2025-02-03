Россияне распространили фото украинского военного с отсеченной головой: Добросердов заявил, что личность уже установлена

Установлена личность украинского военного, фото которого с отсеченной головой распространяется враждебными информационными ресурсами. Также устанавливаются контакты с родными, чтобы узнать другие важные детали.

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Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в своем Telegram-канале, 3 февраля. Российские оккупанты в очередной раз цинично нарушают законы и обычаи ведения войны.

"Сообщаем, что благодаря проведенным мероприятиям работниками Управления (Секретариата Уполномоченного) предварительно удалось установить личность погибшего. Национальная полиция Украины уже проинформирована для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Офис Генерального прокурора также проинформирован об очередном грубом нарушении международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора. Добросердов призвал не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

"С целью обеспечения неотвратимости ответственности страны-агрессора, каждое военное преступление тщательно документируется, а соответствующая информация передается в международные правовые институты", – отметил он.

Напомним, 6 января стало известно, что российские военные преступники казнили троих украинских военнопленных поблизости Нескучного Волновахского района Донецкой области. Несмотря на то, что наши военные добровольно сдались в плен, им связали руки и убили выстрелами в затылок.

Как сообщал OBOZ.UA, военные КНДР, воюющие на стороне России в Курской области, казнили украинских военных, пытавшихся сдаться в плен. Жестокое обращение и казнь военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права. Женевские конвенции гарантируют защиту тем, кто сложил оружие, однако российская сторона и его союзники снова игнорируют эти нормы.

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