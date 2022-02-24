Россия закрыла небо вдоль украинской границы для гражданских самолетов. Карта

Юрий Сергиенко
Расследования
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Россия закрыла небо вдоль украинской границы для гражданских самолетов. Карта
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Россия закрыла воздушное пространство для гражданской авиации вдоль границы с Украиной. Речь идет о ее северо-восточной части.

Соответствующее извещение (NOTAM) получило Федеральное управление гражданской авиации США. По данным CNN, такие меры якобы будут действовать до 18 мая.

Уведомление, полученное Федеральным управлением гражданской авиации США.

Как уточняется в Twitter OSINTdefender, воздушное пространство закрыто вдоль всей северо-восточной части российско-украинской границы.

Видео дня
Воздушное пространство закрыто вдоль северо-восточной границы.

Отметим, что 23 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник фактически попросили главу Кремля Владимира Путина ввести российские войска на Донбасс. Они обратились к нему с просьбой помочь "отразить атаку украинских военных".

Тем временем украинская сторона созвала на утро 24 февраля заседание Совета безопасности ООН. Оно должно начаться в 4:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка предупреждала о вероятности провокаций как со стороны российских военных в Беларуси, так и в оккупированном Россией Крыму. В частности, находящимся на белорусской территории российским солдатам выдали шевроны ВС Беларуси. А в Крыму оккупанты могут устроить теракты, чтобы обвинить в них Украину.

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