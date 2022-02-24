Россия закрыла небо вдоль украинской границы для гражданских самолетов. Карта

Россия закрыла воздушное пространство для гражданской авиации вдоль границы с Украиной. Речь идет о ее северо-восточной части.

Соответствующее извещение (NOTAM) получило Федеральное управление гражданской авиации США. По данным CNN, такие меры якобы будут действовать до 18 мая.

Как уточняется в Twitter OSINTdefender, воздушное пространство закрыто вдоль всей северо-восточной части российско-украинской границы.

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Отметим, что 23 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник фактически попросили главу Кремля Владимира Путина ввести российские войска на Донбасс. Они обратились к нему с просьбой помочь "отразить атаку украинских военных".

Тем временем украинская сторона созвала на утро 24 февраля заседание Совета безопасности ООН. Оно должно начаться в 4:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка предупреждала о вероятности провокаций как со стороны российских военных в Беларуси, так и в оккупированном Россией Крыму. В частности, находящимся на белорусской территории российским солдатам выдали шевроны ВС Беларуси. А в Крыму оккупанты могут устроить теракты, чтобы обвинить в них Украину.