Россия стягивает войска к границам Украины: Politico обнародовало подтверждающие снимки

Российская Федерация снова стягивает и размещает свои войска и технику на границе с Украиной после последнего крупного концентрирования этой весной. Речь идет о скоплении бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе Смоленской, Брянской и Курской областей.

Например, в городе Ельня подразделения, которые начали движение в конце сентября из других районов РФ, где обычно базируются, включают элитную 1-ю гвардейскую танковую армию. Это подтвердили новые спутниковые изображения, сделанные 1ноября Maxar Technologies и переданные изданию Politico (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме того, по данным расследователей Jane's, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной украинской границы. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

Видео дня

Также в этом районе были отмечены элементы 1-й гвардейской танковой армии РФ. Согласно анализу расследователей, подразделения "предназначены для проведения сделок на всех уровнях боевых действий от противоповстанческих до механизированных".

"Обычно они первым получает новейшее оборудование, а также рассматриваются как основная формация для тестирования нового оборудования и тактики", – говорится в материале.

В Jane's отмечают, что развертывание российских войск и техники "знаменует явное отклонение от стандартной схемы обучения 1-й гвардейской танковой армии", которые обычно проводятся под Москвой.

Эксперт группы независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов считает, что эти движения армии РФ не такие масштабные и целенаправленные, как были в апреле.

"Однако действительно есть довольно неприятные свидетельства в Ростовской и на юге Воронежской областей, сведения о том, что техника движется в направлении Курска. При том, что перемещение той же 41-й общевойсковой армии в район Ельни Смоленской области вряд ли можно считать частью таких приготовлений. Она находится достаточно далеко и это перемещение фиксируется еще с сентября. Но мы видели достаточно вызывающее у нас беспокойство видео, например, российской техники уже в районах Ростовской области, которая непосредственно граничит с Украиной. Хотя надо помнить, что там за последние годы стали постоянно базироваться некоторые части российской армии", – рассказал он в комментарии каналу "Настоящее время".

По его словам, расследователи CIT пытаются составить общую картину и масштабы происходящего. Эксперт подчеркнул, что в соцсетях появилось около 10-20 видео о передвижении российских войск, которые вызывают беспокойство. Движение в сторону Ельни, предположил он, можно объяснить усилением частей, которые там уже базируются.

"Мы не можем однозначно указывать, что это какие-то плановые вещи, что это не связано с давлением на Украину. Поэтому продолжаем мониторинг, и в ближайшие недели картина будет гораздо яснее", – заявил Михайлов.

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