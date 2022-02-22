Россия планирует бунты в украинских тюрьмах через свои контакты в криминальном мире, – глава Минюста

Россия намерена поднять ряд мятежей в украинских тюрьмах. Страна-агрессор хочет сделать через сеть связей в преступном мире.

Об этом глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что воплотить их план в жизнь у россиян "не получается".

"Просят поднять шум и творить беспорядок в тюрьмах и на свободе", – такие указания дают из РФ.

Малюська подчеркнул, что Минюст владеет необходимой информацией о намерениях России. В то же время он призвал общество в ближайшие несколько недель не реагировать эмоционально на организованные из-за границы провокации: министр предупредил, что возможны вбросы фейковых видео и проплаченные протесты возле тюрем.

Видео дня

Он также пообещал, что "все будет ок".

Напомним: в СБУ заявили, что предотвратили четыре теракта, которые должны были устроить в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата в Харькове. По предварительным данным, теракты курировались из Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала в Луганской области российского агента, работавшую на так называемое МГБ "ЛНР". Местная жительница собирала разведданные для того, чтобы враг смог совершать атаки с использованием взрывчатки.