СБУ заявила о предотвращении четырех терактов в Харькове: в сеть 'слили' запись разговора с 'исполнителем'

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении четырех терактов, которые должны были устроить в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Харькова. По предварительным данным, теракты курировали из Российской Федерации.

Исполнитель, который должен был устроить теракты, установлен правоохранителями. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера СБУ в Харьковской области Лилию Домашенко (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На данный момент правоохранительные органы проводят комплекс необходимых действий. Также СБУ предупредило о предотвращении терактов представителей УПЦ МП.

По информации из видео, которое было опубликовано в Telegram-канале "ВЕХА Харьков", местный житель под кураторством злоумышленника из РФ должен был разбить стекло, облить бензином и поджечь здания религиозных организаций. Также из видео известно, что за "работу" злоумышленник должен был получить 1 тысячу долларов.

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Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что кадровые военные и члены спецслужб России готовят теракты на территории ОРДЛО, жертвами которых должны стать мирные жители. Будущие такие трагедии враг стремится использовать в качестве повода для обвинения Украины в обострении ситуаций на Донбассе и введении туда под видом "миротворцев" регулярных подразделений вооруженных сил РФ.