СБУ задержала 'агента РФ', собиравшую разведданные на Донбассе для совершения взрывов. Фото

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Луганской области российского агента, работавшую на так называемое МГБ "ЛНР". Местная жительница собирала разведданные для того, чтобы враг смог совершать атаки с использованием взрывчатки.

Об этом сообщили на официальном сайте СБУ. Отмечается, что целями планируемых атак боевиков "ЛНР" были подразделения СБУ на востоке нашего государства, задействованные в проведении ООС на Донбассе.

Следователи установили, что женщину в 2021 году завербовал гражданин России, который является представителем разведки незаконных вооруженных формирований. Ей приказали собирать информацию об административных зданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области.

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Все полученные разведданные агент передавала куратору через закрытые каналы связи.

Благодаря тому, что женщина была разоблачена, спецслужбы смогли предотвратить целый ряд взрывов, из-за которых могли пострадать работники СБУ.

Задержанной уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время российского агента содержат под стражей, продолжается следствие.

Напомним: ранее СБУ разоблачила "агента Кремля", который распространял фейки и подделал миллион подписей украинцев. Мужчина позиционировал себя "журналистом" и "лидером мысли".

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ заявили, что Украина сейчас столкнулась с очередной мощной волной "гибридной" войны, призванной посеять тревогу в обществе.