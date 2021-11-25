Россия перебросила в оккупированный Крым новые войска и тяжелое вооружение – разведка Janes

Российская Федерация перебрасывает во временно оккупированный украинский полуостров Крым войска. Это происходит в рамках наращивания страной-агрессором военной мощи у границ с Украиной.

Об этом сообщило издание "Bloomberg" со ссылкой на информацию оборонно-разведывательной компании "Джейнс" (Janes) и группы разведки "Conflict Intelligence Team". Техника и военные начали прибывать в Крым с прошлой недели (с 15 ноября).

Разведчики заявили, что речь идет о 34-й мотострелковой бригаде и 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ранее в CIT обнародовали видео, где показано, как танки Т-72Б3 этого подразделения направляются к полуострову.

Видео дня

По данным компаний, развертывание сил следует за отправкой боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область на юго-западе России.

В издании добавили, что обратились в Министерство обороны России, однако в пресс-службе ведомства не ответили на звонки в нерабочее время.

Ранее в CIT обнародовали новые доказательства стягивания войск РФ на границу Украины. По словам разведчиков, концентрацию техники страны-агрессора уже сравнима с весной 2021 года, но риск эскалации может достичь апогея в январе. Речь идет о нескольких танковых дивизиях и ряде других военных формирований.

В частности техника 41 общевойсковой армии была переброшена в Смоленскую область, в Ростовской области зафиксировали эшелон с боеприпасами и технику 20-го полка РХБЗ, а по дороге в Крым зафиксировали эшелон с танками Т-72Б3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в докладе миссии Украины при ОБСЕ говорится, что Россия за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донбасса десятки цистерн с горючим, вагоны боеприпасов и грузовые колонны с вооружением. Речь идет о периоде с 9 октября по 11 ноября 2021 года.