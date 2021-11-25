Россия перебросила на Донбасс 19 колонн с вооружением и вагоны боеприпасов – ОБСЕ

Российская Федерация за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донбасса десятки цистерн с горючим, вагоны боеприпасов и грузовые колонны с вооружением. Речь идет о периоде с 9 октября по 11 ноября 2021 года.

Об этом говорится в докладе миссии Украины при ОБСЕ, который прозвучал на Форуме сотрудничества безопасности. Мероприятие состоялось в среду, 24 ноября, передает Укринформ.

В частности, это восемь вагонов с боеприпасами, 40 вагонов-цистерн с горючим грузоподъемностью 2399 тонн и 19 колонн грузовиков с разным вооружением. В некоторых из колонн было до 15 единиц транспорта.

Все грузовики и вагоны попали в ОРДЛО незаконно – через участок государственной границы, временно находящийся не под властью Украины. Они перевезли на Донбасс противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-50, ручные гранаты РГО и РГН, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", системы радиоэлектронной борьбы "Лейер" и "Житель", три беспилотника "Орлан-10" и БПЛА Гранат-1".

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Кроме того, в украинской миссии рассказали, что во временно оккупированный Луганск попали пять сотрудников ФСБ России. Они въехали в Украину через пункт пропуска "Изварино" 11 октября.

Дипломаты подчеркнули: Вооруженные силы Российской Федерации повышают боевую и мобилизационную готовность на оккупированных территориях украинского Донбасса. К этому привлекают также местное население.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США предоставила европейским союзникам разведданные, показывающие наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину. Оно возможно, предположительно, уже в начале 2022 года.