Ситуация значительно изменилась: в CIT обнародовали новые доказательства стягивания войск РФ к границе Украины

Концентрация российских войск у границ Украины уже сравнима с весной 2021 года, но риск эскалации может достичь апогея в январе. В частности, сейчас в РФ продолжается активная переброска тяжелой техники во временно оккупированный Крым и на российско-украинскую границу.

Такие выводы сделала группа российских независимых блогеров Conflict Intelligence Team, изучив фото и видео из социальных сетей с доказательствами переброски и скопления военной техники. Речь идет о нескольких танковых дивизиях и целого ряда других военных формирований России (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"С тех пор, как мы опубликовали наш предыдущий материал о наращивании российской группировки у границы с Украиной, ситуация значительно изменилась. Американская и украинская разведка стали заявлять о подготовке вторжения на территории, подконтрольные украинским властям, которое должно, по их данным, начаться зимой", - говорится в материалах CIT.

Видео дня

По данным портала, военная техника 41-й общевойсковой армии была переброшена в европейскую часть России еще в апреле, но уже осенью ее переместили в Ельню Смоленской области.

Также осенью начались активные маневры на полигоне "Погоново" в Воронежской области – туда по железной дороге перебрасывали технику 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Накопление тяжелого вооружения на полигоне подтвердили по радиолокационным снимкам.

В Ростовской области в это время зафиксировали эшелон с боеприпасами и технику 20-го полка РХБЗ (Радиационной, химической и биологической защиты), в частности тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и машины химразведки РХМ-6. На постоянной основе эти войска дислоцируются в Нижнегородской области.

Вместе с тем переброску российской техники зафиксировали во временно оккупированном Крыму. В сети опубликовали видео эшелона с танками Т-72Б3 по дороге на полуостров, а также погрузку в Ставрополе 34-й отдельной мотострелковой бригады. К слову, подтверждением всего выше перечисленного также можно назвать видео российских контрактников из соцсетей, которые жалуются, что их отправили "на зиму в командировку в поля".

Стоит отметить, что по информации CIT переброска российских войск к границам Украины происходит медленнее, чем весной 2021 года, но в то же время если маневры будут продолжаться, к январю численность войск у границы и во временно оккупированном Крыму значительно превысит апрельские показатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, западная разведка предполагает "чрезмерную вероятность" российской военной эскалации в Украине этой зимой после того, как президент РФ Владимир Путин собрал на границе с нашей страной более 90 тысяч военных. Такие выводы союзников базируются не только на количестве и видах вооружения, стянутого на украинскую границу.

Также глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что Россия может атаковать Украину уже в январе 2022 года. Также ведомство опубликовали карту вероятного вторжения страны-агрессора.

Кроме того лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший президент Европейского совета Дональ Туск заявил, что угроза российского вторжения в Украине на сегодняшний день является серьезной проблемой.