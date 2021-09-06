Россия отказала Гаагскому суду в допросе подозреваемых по делу рейса МН 17

Россия отказала нидерландскому суду в допросе подозреваемых по делу о крушении рейса МН17, который был сбит на Донбассе в 2014 году. Речь идет о четырех фигурантах.

Гаагский суд хотел допросить Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Леонида Харченко и Олега Пулатова. Об этом в Twitter сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.

Ни один из указанных подозреваемых не явился в суд, подчеркнула корреспондентка, цитируя судью Хендрика Стенхийса. Лишь Пулатов был представлен юристами.

Судья заявил, что таким образом Москва демонстрирует свое нежелание сотрудничать по остальным трем подозреваемым, мотивируя это тем, что допрос "противоречит российскому законодательству".

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Напомним, что уголовный процесс по делу МН17 в Гаагском суде продолжился 6 сентября. Во время слушаний должны выступить родственники погибших в авиакатастрофе.

Также в августе произошли изменения в команде прокуроров – к процессу присоединилась генеральный прокурор Биргит ван Россель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля 2014 года Boeing 777 был сбит с оккупированной территории Донбасса. Все 298 человек, летевшие рейсом MH17, погибли. О том, как Кремль лгал о трагедии, – читайте в нашем материале.