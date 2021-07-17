Катастрофа MH17 семь лет спустя: как Москва лгала о трагедии

В субботу, 16 июля, исполняется семь лет со дня трагедии Boeing 777, который был сбит с оккупированной территории Донбасса. Все 298 человек, летевшие рейсом MH17, погибли.

Официальная Москва изначально отрицала свою причастность к катастрофе, хотя сразу после случившегося ряд российских СМИ "отрапортовали" о сбитом оккупантами "ДНР" самолете ВСУ. Когда же стало ясно, что разбился пассажирский лайнер, "победную" новость стали зачищать. За годы после трагедии пропагандисты Кремля успели выдать массу фейков о якобы причастии к катастрофе Украины. О самых нелепых из них читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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В день катастрофы российские СМИ распространили фейковый рассказ "испанского диспетчера" по имени Карлос, который якобы работал в аэропорту "Борисполь" и якобы видел на радарах два украинских военных самолета, пролетавших рядом с МН17.

Мнимым диспетчером оказался Хосе Карлос Барриос Санчес, отбывший срок в Испании за мошенничество. Позже он признался, что за ложь получил 48 тысяч долларов от пропагандистского телеканала RT. А пресс-служба "Украэроруха" сообщила, что человек с таким именем никогда у них не работал. Также выяснилось, что публикация Карлоса в Twitter была написана с фейкового аккаунта, который был удален уже на следующий день после катастрофы.

Пропагандисты Москвы также озвучивали версию, согласно которой настоящей целью якобы был не МН17, а самолет президента России Владимира Путина. Якобы оба лайнера пересеклись в одной точке над Варшавой.

Эксперты легко опровергли нелепость этой выдумки: траектория полета Варшава – Москва проходит почти на тысячу километров севернее Донецка.

Два года назад, в июне 2019-го пропаганда Кремля выдала новый фейк: якобы Нидерланды, понесшие наибольшие потери в авиакатастрофе, признали, что истребители ВСУ причастны к трагедии.

Ссылались они на некий голландский сайт, опубликовавший фотокопии со свидетельствами очевидцев с оккупированных территорий, которые якобы видели перед катастрофой в небе украинские самолеты, а также данные из отчета разведки Нидерландов о том, что "Буков" рядом с зоной катастрофы не было и что самолет якобы сбили именно с воздуха.

Однако, как отметили в StopFake, вся информация на указанном ресурсе была вырвана из контекста, а из отчета разведчиков "случайно" упустили ту часть, где четко говорится, что украинские "Буки" не могли быть переброшены в место пуска ракеты, так как данная территория была оккупирована. Зато такая возможность была у России.

Также подконтрольные СМИ активно тиражировали версии о том, что МН17 мог сбить Су-25 украинских ВВС или даже "экспериментальный аппарат США", который якобы был зафиксирован над зоной конфликта.

Все названные "версии" являются фейками, что неоднократно подтверждалось расследованиями экспертов, в частности организацией Bellingcat и самой Международной следственной группы.

В 2018 году в Утрехте, Нидерланды, был представлен новый доклад о MH17, согласно которому "Бук", сбивший лайнер, был доставлен с российской военной базы под Курском.

17 июля 2014 года над оккупированным Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777 (рейс МН17), следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. Вследствие катастрофы погибли 298 граждан Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филлипин, Канады и Новой Зеландии.

Выводы Международной следственной группы свидетельствуют о том, что лайнер сбила ракета из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного из РФ на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Обвинение в убийстве 298 человек выдвинуты экс-главарю террористов Игорю Стрелкову (Гиркину), полковнику ГРУ Сергею Дубинскому, подполковнику запаса ВДВ Олегу Пулатову и боевику "ДНР" Леониду Харченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в суде Гааги по делу MH17 заслушали перехват разговоров оккупантов, которые жаловались большие потери и отсутствие боевых средств. А в апреле 2021 года голландские расследователи обнародовали аудиозаписи разговоров Дубинского с другими наемниками, которые подтверждают, что МН17 был сбит российским "Буком".