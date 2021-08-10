В деле о сбитом Boeing 777 на Донбассе изменили команду прокуроров

Генеральный прокурор Биргит ван Россель был добавлен в команду прокуроров, которые занимаются расследованием по делу MH17 в Гааге. Он привлечен к слушаниям о сбитом Boeing-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.

Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Нидерландов. Ван Россель раньше долго работал в государственной прокуратуре и теперь переведен на полный рабочий день с командой MH17.

Кроме того, государственный прокурор Уорд Фердинандуссе с лета 2021 года прикреплен к специальной прокуратуре Косово. Основное его место работы – государственная прокуратура. Там он возглавил отдел расследований. Фердинандуссе будет участвовать в судебном процессе по делу MH17 до вынесения приговора, а также присутствовать на заседаниях.

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Уголовный процесс по делу МН17 продолжится 6 сентября 2021 года. Родственникам жертв дадут слово в суде. Решение по делу о сбитом Boeing-777 будет вынесено не ранее 2022 года.

Напомним, что 16 июля исполнилось семь лет со дня трагедии Boeing 777, который был сбит с оккупированной территории Донбасса. Все 298 человек, летевшие рейсом MH17, погибли. О том, как Москва лгала о трагедии, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России провели обыски у журналиста, главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова, расследовавшего крушение МН-17 и отравление Навального