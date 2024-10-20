Россия нанесла авиаудара по селу на Харьковщине: погибли два человека. Фото

Страна-террорист совершила новое преступление против мирного населения в Харьковской области. Во время очередного авиаудара по селу Новоплатоновка Боровской громады погибли пожилые супруги.

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Об этом сообщает Харьковская ОВА. Отмечается, что российские оккупанты совершили очередной обстрел Изюмского района около 15:15 20 октября.

В результате вражеского обстрела, управляемая бомба попала в частный дом. Он был полностью разрушен. Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины. Впоследствии спасатели обнаружили еще тело 72-летней женщины.

Соответствующие службы продолжают работу на месте событий.

20 октября российские захватчики утром также обстреляли из артиллерии Шалыгинскую громаду Шосткинского района Сумской области. Под вражеским огнем громада находилась около 4 часов.

А накануне, 19 октября, враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. Сообщалось о пожарах, погибших и раненых. В Сумской области из-за ударов РФ вводили график отключений электроэнергии.