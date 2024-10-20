Россия ударила по приграничью Сумщины: повреждены дома, погиб мужчина

Российские захватчики утром 20 октября обстреляли из артиллерии Шалыгинскую общину Шосткинского района Сумской области. Под вражеским огнем община находилась около 4 часов.

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В результате обстрела погиб мужчина, находившийся у себя дома. Об очередном преступлении России рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

Артобстрел Шалыгинской громады продолжительностью около 4 часов россияне начали около 08:30 утра. Били уже привычно по гражданской инфраструктуре населенного пункта.

"В результате атаки врага на территории собственного домовладения погиб 62-летний мужчина. Повреждены дома местных жителей", – рассказали в ОГПУ.

На месте с самого утра работают сотрудники прокуратуры и представители других правоохранительных органов: они документируют последствия обстрелов.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводится следователями Шосткинского районного управления полиции главного управления Нацполиции в Сумской области.

Напомним, утром 20 октября россияне атаковали Сумскую область. Под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры: более 50 тысяч человек на территории региона остались без света.

Для атаки враг задействовал авиацию.

А накануне, 19 октября, враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. Сообщалось о пожарах, погибших и раненых. В Сумской области из-за ударов РФ вводили график отключений электроэнергии.