Россия начала отвод войск от границ Украины: что происходит и осталась ли угроза вторжения. Видео

Днем вторника, 15 февраля, Южный и Западный военные округа российских вооруженных сил начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, что "войдет в историю", упрекнув Запад.

Об этом сообщают пропагандистские РИА Новости, ссылаясь на комментарий официального представителя МИД РФ Игоря Конашенкова. Также ведомство начало публиковать кадры отвода военных и техники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны", – заверил чиновник.

Видео дня

Он добавил, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

В свою очередь спикер российского МИД Мария Захарова заявила, мовляв, 15 февраля 2022 "войдет в историю как день провала западной пропаганды войны".

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