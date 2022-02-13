Россия начала вбрасывать фейки о начале боевых действий в Украине, – офицер ВСУ

В российских соцсетях начали распространять дезинформацию о начале войны России и Украины. Заявляется о "потерях" с обеих сторон якобы во время боевых действий.

Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале. Он опубликовал скриншоты таких фейков с пропагандистских каналов (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, сообщения сопровождаются размытыми фото с подписью "первые кадры войны России и Украины (13 февраля 2022 год)".

Также отмечается, якобы есть информация о "шестерых погибших со стороны Украины и одном – России".

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Офицер ВСУ обратился к украинцам, призвав анализировать источники информации, их подлинность и правильно оценивать информационное пространство.

"Просто соблюдайте информационную гигиену. Сохраняйте спокойствие и без паники. А главное... Критическое мышление и верьте в воинов! Верьте в Вооруженные силы Украины!" – подчеркнул он.

Напомним: президент Владимир Зеленский подчеркнул, что новости о вероятном вторжении РФ в Украину неизбежно влекут за собой панику не только в нашей стране, но и международном поле. Он призвал Вашингтон подтвердить прогноз разведки о якобы глубокой эскалации, "которая состоится уже 16 февраля".

Со своей стороны депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" и постоянный представитель Украины в НАТО Егор Чернев заявил, что США проводят наибольшую спецоперацию против РФ на фоне усиления российской военной угрозы в отношении Украины. Он объяснил украинцам ее задачу и то, почему нельзя поддаваться панике.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов выразил убеждение, что Запад использует Украину для давления на Россию. В то же время западные и европейские лидеры не дадут главе РФ Владимиру Путину "нажать на кнопку войны".