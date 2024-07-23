Российский информатор, помогавший врагу ослаблять оборону в Харьковской области, получил приговор суда: как наказали

Российский информатор, который помогал врагу ослабить оборону на северной границе Харьковщины, получил пять лет тюрьмы. Прокуроры доказали в суде вину 45-летнего мужчины.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Фигуранта признали виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения и хранении и приобретении боеприпасов без должного разрешения (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как отмечается, ранее неоднократно судимый мужчина, проживавший в приграничном поселке Белый Колодец, помогал врагу. Он начал общаться с представителем российской спецслужбы через мессенджер "Телеграмм".

Злоумышленник намеренно и добровольно передавал российскому куратору информацию о местоположении украинской армии и геолокации укрепрайонов с фортификационными сооружениями в своем поселке.

Под видом рядового гражданина он обходил пограничную территорию, собирал данные и посылал представителю РФ в формате текстовых сообщений с указанием координат.

Эта разведывательная информация необходима оккупантам для планирования боевых задач, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп. Установлено также, что у мужчины устойчивые пророссийские взгляды, поэтому не получал денег за свою помощь врагу.

В мае 2024 года правоохранители задержали мужчину в соответствии со ст. 208 УПК Украины по месту жительства в Белом Колодце. В ходе обыска были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся боеприпасы — около 40 патронов разного калибра, предназначенных для стрельбы из оружия системы Калашникова и другого нарезного огнестрельного оружия.

Мужчина ожидал приговор, находясь под стражей. Приговор был вынесен Чугуевским городским судом Харьковской области, в настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Ранее СБУ задержала коллаборанта, передавшего оккупантам информацию о расположении Вооруженных сил в Николаеве. Фигурант вел местный Telegram-канал, где публиковал данные о местонахождении и маршрутах перемещения военных ТЦК, а также призивал мужчин избегать мобилизации.

Напомним, что в Одессе Служба безопасности задержала дежурного агента ФСБ. Вражеский приспешник собирал координаты для новой волны ракетно-дроновых ударов по городу. Среди основных целей врага были боевые позиции систем ПВО, защищающих воздушное пространство областного центра.

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