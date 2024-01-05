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Российский информатор, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 12 лет заключения. Фото

Ольга Липич
Расследования
2 минуты
816
Российский информатор, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 12 лет заключения. Фото

У Украины получил реальное наказание житель города Новогродовка в Донецкой области, который собирал информацию о местах дислокации Сил обороны и "сливал" ее ФСБ России. Предатель проведет за решеткой следующие 12 лет.

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Об этом в пятницу, 5 января, сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Больше всего его интересовали координаты артиллерийских позиций и направления движения бронетехники украинских Вооруженных сил в районе Авдеевки.

Российский информатор, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 12 лет заключения. Фото

Кроме того, мужчина передавал россиянам данные о расположении железнодорожных станций, больниц, шахт и учебных заведений в регионе.

Информацию предатель Украины направлял "связному" ФСБ – боевику одной из оккупационных группировок России на временно захваченной территории на востоке Украины. В результате разведданные поступали кадровому сотруднику управления ФСБ РФ в Ростовской области Николаю Блохину.

Захватчики использовали их для планирования собственных боевых операций на передовой и прицельных ракетно-артиллерийских ударов по позициям ВСУ.

Российский информатор, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 12 лет заключения. Фото

В СБУ отметили, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину обвиняемый публично поддержал вражескую армию России. Об этом он писал на своих страницах в социальных сетях, запрещенных в Украине ("Одноклассники" и "ВКонтакте").

Российский информатор, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 12 лет заключения. Фото
Российский информатор, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 12 лет заключения. Фото
Российский информатор, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 12 лет заключения. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ заявили о разоблачении украинской компании, поставившей в Россию средств такмеда на 40 млн грн. Впрочем, в самой компании "Київгума" отвергли обвинения, заявив, что доказательства непричастности предприятия к тому, в чем его обвиняют, переданы адвокатам.

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