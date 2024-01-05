Российский информатор, который шпионил за артиллерией ВСУ под Авдеевкой, получил 12 лет заключения. Фото

У Украины получил реальное наказание житель города Новогродовка в Донецкой области, который собирал информацию о местах дислокации Сил обороны и "сливал" ее ФСБ России. Предатель проведет за решеткой следующие 12 лет.

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Об этом в пятницу, 5 января, сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Больше всего его интересовали координаты артиллерийских позиций и направления движения бронетехники украинских Вооруженных сил в районе Авдеевки.

Кроме того, мужчина передавал россиянам данные о расположении железнодорожных станций, больниц, шахт и учебных заведений в регионе.

Информацию предатель Украины направлял "связному" ФСБ – боевику одной из оккупационных группировок России на временно захваченной территории на востоке Украины. В результате разведданные поступали кадровому сотруднику управления ФСБ РФ в Ростовской области Николаю Блохину.

Захватчики использовали их для планирования собственных боевых операций на передовой и прицельных ракетно-артиллерийских ударов по позициям ВСУ.

В СБУ отметили, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину обвиняемый публично поддержал вражескую армию России. Об этом он писал на своих страницах в социальных сетях, запрещенных в Украине ("Одноклассники" и "ВКонтакте").

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ заявили о разоблачении украинской компании, поставившей в Россию средств такмеда на 40 млн грн. Впрочем, в самой компании "Київгума" отвергли обвинения, заявив, что доказательства непричастности предприятия к тому, в чем его обвиняют, переданы адвокатам.