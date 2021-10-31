Российские хакеры украли данные знаменитостей, покупавших украшения Graff: среди них Трамп, Бекхэм и Болдуин

Хакеров из России уличили в хищении личных данных клиентов ювелирного дома Graff (Британия), чьи украшения покупают мировые лидеры, звезды Голливуда и магнаты-миллиардеры. Киберпреступники якобы потребовали десятки миллионов долларов в качестве выкупа, чтобы остановить раскрытие дополнительной конфиденциальной информации.

При этом они уже успели слить в "темную сеть" 69 тысяч документов, включая файлы, касающиеся экс-президент США Дональда Трампа, американской телеведущей Опры Уинфри, звезды футбола Дэвида Бекхэма, богатейшего британского бизнесмена сэра Филиппа Грина и многих других известных лиц. О массовом "виртуальном ограблении" пишет Mail on Sunday.

Отмечается, что за кражей данных стоит известная группировка российских хакеров Conti. А опубликованная информация, касающаяся примерно 11 тысяч состоятельных клиентов Graff, представляет собой лишь один процент из украденных ею файлов.

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По данным расследователей, были "изъяты" документы, включая списки клиентов, счета-фактуры, квитанции и кредитные авизо и т. д. И это "поставило в неловкое положение тех клиентов", которые, например, могли купить подарки для тайных любовников или взять украшения в качестве взятки.

"Учитывая профиль базы данных, это абсолютно огромное количество пострадавших. Это направит на группировку хакеров высшие международные правоохранительные органы и доставит им массу головной боли в попытках получить выкуп, а затем избежать наказания", – выразил убеждение бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм.

Компания Conti, которая, как полагают, базируется недалеко от Санкт-Петербурга (РФ), в начале этого месяца опубликовала первый транш с информацией о клиентах в "темной сети" (DarkNet). Речь идет о секретной части Интернета, известной как убежище для террористов и преступников, которые потенциально могут использовать эти материалы для кражи, вымогательства или шантажа.

Киберэксперты полагают, что вымогатели потребуют оплату либо в кибервалюте, которую невозможно отследить (например, в биткойнах), либо даже в драгоценных камнях.

В список названных на данный момент жертв входят коло 600 клиентов ювелирного дома Graff. В том числе наследница Формулы-1 Тамара Экклстоун и бывший футболист Фрэнк Лэмпард.

Среди мировых суперзвезд – голливудские актеры Том Хэнкс, Сэмюэл Л. Джексон и Алек Болдуин. Последний, как отмечают журналисты, уже и так обеспокоен после случайного убийства кинематографиста Галины Гатчинс на съемках своего последнего фильма "Ржавчина".

Также фигурирует в утечке певец Тони Беннетт, "королева" американских телешоу Опра Уинфри, супруги Дональд и Мелании Трамп.

Среди других клиентов Graff: британский футболист Дэвид Бекхэм, его жена Виктория и их старший сын Бруклин, благотворительный фонд Make A Wish Foundation UK, бывший владелец бренда Topshop сэр Филипп Грин и его жена леди Тина, светская львица Гизалин Максвелл, бывший заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, правитель Дубая, шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад аль-Халифа, экс-премьер-министр Катара, шейх Хамад бен Джасим, покойный миллиардер Tetra Pak Ханс Раусинг и другие.

Лондонская компания Graff, основанная 83-летним самопровозглашенным "королем красоты" Лоуренсом Граффом, заявила, что проинформировала тех, чьи личные данные могли попасть в руки мошенников. Со своей стороны Управление комиссара по информации (ICO) Британии, которое может наложить многомиллионные штрафы на компании, не обеспечивающие безопасность данных клиентов, заверило, что уже расследует инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские хакеры использовали программное обеспечение SolarWinds и Microsoft для проникновения в базы данных федеральных агентств США. Они похитили информацию о контрразведывательных расследованиях, политике применения санкций в отношении российских граждан и мерах против COVID-19.