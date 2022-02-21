России нужен casus belli: военный журналист назвал имена офицеров ГРУ, готовящих 'спецоперацию' против Украины

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обнародовал имена офицеров Главного разведывательного управления России, которые готовят так называемую спецоперацию против Украины. РФ планирует обвинить наше государство в "военных преступлениях" на Донбассе.

Уже в ближайшее время страна-агрессор якобы запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания casus belli для нового вторжения в Украину и приписывания украинским военным "геноцида". Об этом военный корреспондент написал в своем Telegram-канале, публикуя и фото ГУРовцев (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Цаплиенко, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что для выполнения поставленной Кремлем задачи военная разведка РФ уже фальсифицирует "доказательства геноцида русскоязычных" на востоке Украины.

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"По данным контрразведки СБУ, "специальной информационной операцией" по фальсификации руководит Андрей Ильченко, помощник главы ГУР генштаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова. Она задумана в виде предъявления Россией обвинений в адрес ВСУ в совершении военных преступлений в 2014 году на территории Луганской области", – говорится в посте.

Журналист отмечает, что для реализации такой "спецоперации" в июле-октябре 2021 года в ОРЛО находились офицеры ГУ ГШ ВС РФ Дмитрий Перковский и Сергей Рожков. Они заручились поддержкой так называемой замминистра "МИД "ЛНР" Анны Сороки, а также бюрократов оккупационных "властей" и членов незаконных вооруженных формирований. Все вместе буквально эксгумировали тела боевиков, погибших во время боевых действий еще в 2014 году, объявив их "мирными жителями".

Известно, что эксгумации проводились на Луганщине в таких населенных пунктах, как Славяносербск, Верхнешевировка, Первомайск, Золотое и Видное-1.

"Данные действия широко освещались в информационных ресурсах "ЛНР" и России, как инициатива "местных властей", но без расшифровки причастности военной разведки Российской Федерации", – отмечает Цаплиенко.

Он добавил, что упомянутые захоронения действительно датированы тем временем, однако в большинстве случаев являются могилами боевиков "ЛНР", погибших в период 2014-15 годов. В могилах были и тела местных жителей, умерших естественной смертью или убитых самими же боевиками.

"Да для того, чтобы оформлять все 290 тел нужным для Москвы образом, к группе присоединился сотрудник Следственного комитета РФ Артем Артемов. Он был нужен для того, чтобы оформлять документы на погибших боевиков, как на мирных жителей", – уточнил Цаплиенко.

По его словам, также россиянин опрашивал лиц, которых ему подсунула представительница "генеральной прокуратуры "ЛНР" И. Семенова, как "очевидцев гибели мирных жителей от рук ВСУ".

При этом причастность боевиков "ЛНР" к гибели этих людей вообще не документировались. А список "потерпевших" Артемову просто предоставили "сотрудники генпрокуратуры".

Журналист отмечает, что роль российских разведчиков Перковского и Рожкова в "спецоперации" заключалась в координации так называемых представителей "ЛНР", предоставлении "правильной" информации о якобы "геноциде со стороны Украины". А также в эффективном контроле за деятельностью упомянутого следователя Артемова в нужном им русле.

Установлено, что в ноябре 2021-го "заместитель министра МИД "ЛНР" Сорока в московском торговом центре "Авиапарк" встречалась с куратором "операции" Андреем Ильченко и отчитывалась ему о работе Перковского и Рожкова.

"Видимо, хорошо настучала шефу на подчиненных, потому что Ильченко тут же в ТЦ купил "ведущему дипломату "ЛНР" куртку за 30 000 рублей (около $390. – Ред.). Вот так, за мелкие подарки украинским предателям Москва получает сфальсифицированный пропагандистский кейс, потому что понимает, что тема Холокоста и Сребреницы – это исторические раны, которые до сих пор болят цивилизованной Европе", – подытожил Цаплиенко.

Отметим: Резня в Сребренице – массовое убийство мусульманских мужчин и мальчиков в одноименном городе в Боснии и Герцеговине летом 1995 года. В 2019-м после завершения саммита "нормандской четверки" Путин пригрозил, что в случае передачи Украине границы между непризнанными республиками на Донбассе и РФ там "начнется Сребреница".

Ныне РФ проводит информационно-психологическую операцию не только против Вооруженных сил Украины, но и всей нашей страны. Многочисленные видео передвижения смертоносной военной техники к украинской границе, фейковые сюжеты в росСМИ, разгон нужных данных в соцсетях выполняют сразу несколько задач Кремля. Самые главные из них – дискредитация армии, деморализация украинцев и излом сопротивления. Подробнее о том, как информпространство превратилось в поле боя, – читайте в нашем материале.

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