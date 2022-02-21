Россия "запустила" мощную ИПсО против Украины: как информпространство превратилось в поле боя

Российская Федерация проводит информационно-психологическую операцию не только против Вооруженных сил Украины, но и всей нашей страны в целом. Многочисленные видео передвижения смертоносной военной техники к нашей границе, фейковые сюжеты в росСМИ, разгон нужной информации в социальных сетях выполняют сразу несколько задач Кремля. Самые главные из которых – дискредитировать армию, деморализовать украинцев и сломить сопротивление.

Что происходит и как с этим справиться – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вы, наверное, обратили внимание, какое огромное количество видео передвижения российских войск появилось в сети за последнюю неделю. То и дело, в Telegram-каналах и различных пабликах в Facebook выкладывают видеоролики с комментарием: это снято в шести километрах, а это, мол, всего в двух км от границы.

Интересно, что украинцы также подключаются к распространению этой информации, которая заставляет многих нервничать. Но мало кто проверяет даже по Google Maps, что что тот или иной населенный пункт находится на самом деле дальше – например, минимум в 25-50 км от нашей границе. Но в плохое верится, конечно, быстрее.

Видео дня

Более того, иногда одно и то же видео гуляет в соцсетях с разными точками геолокации. Достоверность не важна, главное – воздействие на психику.

Еще один из последних примеров – информация о том, что колонну военной техники из Беларуси заметили уже в Киевской области, в зоне отчуждения. Из Парышева (а это всего около 60 км от столицы) якобы "бежали" украинцы, которые увидели эту колонну. Причем интересно, что информацию запустил патриот, который сослался на звонок сына – а тот, в свою очередь, якобы находился непосредственно на месте.

Произошел ли взлом аккаунта или просто у страха глаза велики – уже не столь важно: фейк пошел гулять по сети.

OBOZREVATEL сразу же обратился в Госпогранслужбу Украины, спикер которой Андрей Демченко опроверг ложные данные. Также о том, что на самом деле все под контролем, нам рассказал и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, который как раз находился с проверкой контрольно-пропускных пунктов в зоне отчуждения.

Потому стоит сто раз подумать, прежде чем транслировать подобную информацию. Помните, что это может серьезно сказаться на здоровье в первую очередь пожилых людей, женщин с маленькими детьми, которые особенно болезненно воспринимают возможность полномасштабной войны.

По мнению эксперта по стратегическим коммуникациям Тараса Дзюбы, сегодня каждому украинцу стало очевидным, что информационное пространство превратилось в настоящее поле боя.

"Особенность современной войны состоит в том, что агрессор обязательно пытается создать повод и аргументацию для обоснования собственных действий для своего собственного населения, международного сообщества и государства, являющегося объектом агрессии. Эти вещи создают для него определенную "подушку безопасности" и позволяют мобилизовать разнородные ресурсы для реализации своей агрессии", – рассказал Тарас Дзюба.

В этой информационной машине большая роль отводится российским СМИ, сообщения которых нужно очень тщательно фильтровать.

"Тезисы стратегического нарратива Российской Федерации реализуются как практическими мероприятиями, так и тысячами фейков, которые системно распространяются сотнями разных источников и позже подхватываются (вопреки всем стандартам журналистики) российскими СМИ. Таким образом Россия формирует под свои замыслы информационное пространство", – говорит Дзюба.

Главными тезисами руководства Российской Федерации являются:

агрессивная политика коллективного Запада, в частности НАТО, для постоянного давления на Россию и приближения к ее границам;

использование в своих агрессивных намерениях Украины;

геноцид украинской власти относительно пророссийски настроенных граждан Украины, притеснение русского языка и культуры в Украине.

"А в условиях эскалации конфликта к этим тезисам прилагаются попытки сформировать мнение, будто бы у руководства РФ нет никаких планов полномасштабной агрессии против Украины (несмотря на наращивание войск на границах, проведение военных учений против условного государства "Днепровии", т.е. нас, и тому подобное), а также убедить, что это украинская власть готова со дня на день провести наступательную операцию с целью освобождения временно оккупированных территорий и уничтожения тех, кто против Украины", – объяснил эксперт.

Бывшая глава Центра информационной безопасности при Министерстве культуры Украины Любовь Цыбульская привела конкретный пример, как Кремль проводит информационные операции. На своей странице в Facebook она выложила темники об "эскалации со стороны Украины" и об эвакуации жителей оккупированной территории в Россию.

"Как так получается, что несколько месседжей мгновенно подхватываются и стремительно несутся стремительно соцсетями и медиа? Вот так – как на фото. ФСБ производит рассылку темников и дальше оно уже несется. Так же они поступают и со своими западными агентами влияния: лидерами мнений и медиа. Очень простая схема", – сообщила Цыбульская

Огромное значение страна-агрессор уделяет дискредитации Вооруженных сил Украины.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), из России идут сообщения о том, что именно наши военные стреляют по гражданским, что это мы провоцируем и уже даже наступаем.

"Однако подразделения ВСУ находятся на своих позициях и наши действия носят исключительно оборонительный характер. Россия же не отводит войска от границы с Украиной, а просто их перегруппировывает. Никакого уменьшения группировки российских войск – нет, РФ сейчас проводит демонстрационные действия", – говорит офицер.

Что касается действий украинской армии, то подразделения Вооруженных сил Украины дают адекватный ответ на все провокации. Однако оккупанты проводят обстрел наших военных из жилых массивов, а туда, объясняет Штефан, наши военные не стреляют – чтобы не было жертв среди мирного населения. Это очень важный момент, который нужно доносить до людей.

Тем временем на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей из РФ уже прибыли десятки репортеров и администраторы крупных Telegram-каналов для создания пропагандистских сюжетов. Все они работают синхронно – как под копирку, через них идет и легализация фейков

"Мы видим, что информация, которая выходит на ресурсах 1 и 2 армейских корпусов по времени публикации совпадает с публикациями на таких каналах, как "WarGonzo", "Военкор Котенок" и других", – рассказал Штефан.

А вот один из примеров, как российский блогер и публицист Егор Холмогоров объясняет, для чего нужно выкладывать видео передвижения российских войск. По его мнению, чтобы украинские военные сложили оружие. Очень прямой посыл, не правда ли?

Потому очень важно, чтобы украинцы не становились инструментами пропагандистов, придерживались информационной гигиены и адекватно воспринимали новости.

"Ну а главное – это критическое мышление, потому что сейчас с российской стороны идет огромное количество фейков и вбросов. Например, в воскресенье 20 февраля в Twitter появился якобы официальный аккаунт Вооруженных сил Украины, который начал разгонять видео якобы взрывов и войны на Донбассе. Этот аккаунт – фейк", – сообщил Анатолий Штефан.

Увага!

Акаунт @ArmedForcesofUA FAKE і немає відношення до ЗС України.

Акаунт який має відношення до ЗС України це @ArmedForcesUkr

Аналізуйте джерала інформації, їх достовірність і вірно оцінювайте інформаційний простір.

"Збройні Сили України. Завжди на захисті" 🇺🇦 pic.twitter.com/24jxpb7Jn3 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 20, 2022

Нарастающее напряжение, как из-за реальных информповодов, так и фейковых, снижает способность к критическому мышлению – это факт. Однако важно не поддаваться эмоциям и трезво оценивать все, объяснять родственникам и близким, что же на самом деле происходит. И самое главное – верить в силы и возможности украинской армии, пограничников, спецслужб и огромного количества мотивированных, реальных патриотов. Повторения 2014 года уже не будет.