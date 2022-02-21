Россия "запустила" мощную ИПсО против Украины: как информпространство превратилось в поле боя

Анна Молчанова
Расследования
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вторжение России в Украину
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Российская Федерация проводит информационно-психологическую операцию не только против Вооруженных сил Украины, но и всей нашей страны в целом. Многочисленные видео передвижения смертоносной военной техники к нашей границе, фейковые сюжеты в росСМИ, разгон нужной информации в социальных сетях выполняют сразу несколько задач Кремля. Самые главные из которых – дискредитировать армию, деморализовать украинцев и сломить сопротивление.

Что происходит и как с этим справиться – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фейки бьют по нервам

Вы, наверное, обратили внимание, какое огромное количество видео передвижения российских войск появилось в сети за последнюю неделю. То и дело, в Telegram-каналах и различных пабликах в Facebook выкладывают видеоролики с комментарием: это снято в шести километрах, а это, мол, всего в двух км от границы.

Интересно, что украинцы также подключаются к распространению этой информации, которая заставляет многих нервничать. Но мало кто проверяет даже по Google Maps, что что тот или иной населенный пункт находится на самом деле дальше – например, минимум в 25-50 км от нашей границе. Но в плохое верится, конечно, быстрее.

Видео дня

Более того, иногда одно и то же видео гуляет в соцсетях с разными точками геолокации. Достоверность не важна, главное – воздействие на психику.

Еще один из последних примеров – информация о том, что колонну военной техники из Беларуси заметили уже в Киевской области, в зоне отчуждения. Из Парышева (а это всего около 60 км от столицы) якобы "бежали" украинцы, которые увидели эту колонну. Причем интересно, что информацию запустил патриот, который сослался на звонок сына – а тот, в свою очередь, якобы находился непосредственно на месте.

Сообщение о "бегстве" из Парышева

Произошел ли взлом аккаунта или просто у страха глаза велики – уже не столь важно: фейк пошел гулять по сети.

OBOZREVATEL сразу же обратился в Госпогранслужбу Украины, спикер которой Андрей Демченко опроверг ложные данные. Также о том, что на самом деле все под контролем, нам рассказал и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, который как раз находился с проверкой контрольно-пропускных пунктов в зоне отчуждения.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в зоне отчуждения 20 февраля

Потому стоит сто раз подумать, прежде чем транслировать подобную информацию. Помните, что это может серьезно сказаться на здоровье в первую очередь пожилых людей, женщин с маленькими детьми, которые особенно болезненно воспринимают возможность полномасштабной войны.

На черное – белое

По мнению эксперта по стратегическим коммуникациям Тараса Дзюбы, сегодня каждому украинцу стало очевидным, что информационное пространство превратилось в настоящее поле боя.

"Особенность современной войны состоит в том, что агрессор обязательно пытается создать повод и аргументацию для обоснования собственных действий для своего собственного населения, международного сообщества и государства, являющегося объектом агрессии. Эти вещи создают для него определенную "подушку безопасности" и позволяют мобилизовать разнородные ресурсы для реализации своей агрессии", – рассказал Тарас Дзюба.

В этой информационной машине большая роль отводится российским СМИ, сообщения которых нужно очень тщательно фильтровать.

"Тезисы стратегического нарратива Российской Федерации реализуются как практическими мероприятиями, так и тысячами фейков, которые системно распространяются сотнями разных источников и позже подхватываются (вопреки всем стандартам журналистики) российскими СМИ. Таким образом Россия формирует под свои замыслы информационное пространство", – говорит Дзюба.

Главными тезисами руководства Российской Федерации являются:

  • агрессивная политика коллективного Запада, в частности НАТО, для постоянного давления на Россию и приближения к ее границам;

  • использование в своих агрессивных намерениях Украины;

  • геноцид украинской власти относительно пророссийски настроенных граждан Украины, притеснение русского языка и культуры в Украине.

"А в условиях эскалации конфликта к этим тезисам прилагаются попытки сформировать мнение, будто бы у руководства РФ нет никаких планов полномасштабной агрессии против Украины (несмотря на наращивание войск на границах, проведение военных учений против условного государства "Днепровии", т.е. нас, и тому подобное), а также убедить, что это украинская власть готова со дня на день провести наступательную операцию с целью освобождения временно оккупированных территорий и уничтожения тех, кто против Украины", – объяснил эксперт.

Бывшая глава Центра информационной безопасности при Министерстве культуры Украины Любовь Цыбульская привела конкретный пример, как Кремль проводит информационные операции. На своей странице в Facebook она выложила темники об "эскалации со стороны Украины" и об эвакуации жителей оккупированной территории в Россию.

"Как так получается, что несколько месседжей мгновенно подхватываются и стремительно несутся стремительно соцсетями и медиа? Вот так – как на фото. ФСБ производит рассылку темников и дальше оно уже несется. Так же они поступают и со своими западными агентами влияния: лидерами мнений и медиа. Очень простая схема", – сообщила Цыбульская

Удар по армии

Огромное значение страна-агрессор уделяет дискредитации Вооруженных сил Украины.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"), из России идут сообщения о том, что именно наши военные стреляют по гражданским, что это мы провоцируем и уже даже наступаем.

"Однако подразделения ВСУ находятся на своих позициях и наши действия носят исключительно оборонительный характер. Россия же не отводит войска от границы с Украиной, а просто их перегруппировывает. Никакого уменьшения группировки российских войск – нет, РФ сейчас проводит демонстрационные действия", – говорит офицер.

Что касается действий украинской армии, то подразделения Вооруженных сил Украины дают адекватный ответ на все провокации. Однако оккупанты проводят обстрел наших военных из жилых массивов, а туда, объясняет Штефан, наши военные не стреляют – чтобы не было жертв среди мирного населения. Это очень важный момент, который нужно доносить до людей.

Тем временем на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей из РФ уже прибыли десятки репортеров и администраторы крупных Telegram-каналов для создания пропагандистских сюжетов. Все они работают синхронно – как под копирку, через них идет и легализация фейков

"Мы видим, что информация, которая выходит на ресурсах 1 и 2 армейских корпусов по времени публикации совпадает с публикациями на таких каналах, как "WarGonzo", "Военкор Котенок" и других", – рассказал Штефан.

А вот один из примеров, как российский блогер и публицист Егор Холмогоров объясняет, для чего нужно выкладывать видео передвижения российских войск. По его мнению, чтобы украинские военные сложили оружие. Очень прямой посыл, не правда ли?

Пост пропагандиста о передвижениях российских войск.

Потому очень важно, чтобы украинцы не становились инструментами пропагандистов, придерживались информационной гигиены и адекватно воспринимали новости.

"Ну а главное – это критическое мышление, потому что сейчас с российской стороны идет огромное количество фейков и вбросов. Например, в воскресенье 20 февраля в Twitter появился якобы официальный аккаунт Вооруженных сил Украины, который начал разгонять видео якобы взрывов и войны на Донбассе. Этот аккаунт – фейк", – сообщил Анатолий Штефан.

Нарастающее напряжение, как из-за реальных информповодов, так и фейковых, снижает способность к критическому мышлению – это факт. Однако важно не поддаваться эмоциям и трезво оценивать все, объяснять родственникам и близким, что же на самом деле происходит. И самое главное – верить в силы и возможности украинской армии, пограничников, спецслужб и огромного количества мотивированных, реальных патриотов. Повторения 2014 года уже не будет.

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