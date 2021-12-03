Резников заявил, что РФ может задействовать до 94 тыс. военных в случае наступления на Украину

Россия может задействовать до 94,3 тысяч военных в случае наступления на Украину. В настоящее время вокруг нашей страны и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 – на постоянной основе, а 8 переброшены в Крым.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов правительству в парламенте. Трансляцию ведет телеканал "Рада" на YouTube.

"Наше видение очередных приготовлений РФ совпадает с оценками иностранных партнеров. Разведки взаимодействуют очень интенсивно. Единственное отличие – в восприятии. Для нас эта война длится почти 8 лет", – подчеркнул он.

По словам Резникова, Россия в течение последнего года применяет тактику своеобразных волн: сначала произошла концентрация войск недалеко от наших границ, затем личный состав отводился в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание.

Видео дня

"Суммарное количество войск на территории РФ и во временно оккупированных территориях, которое может быть задействовано в эскалации, оценивается в 94,3 тыс. человек", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что при "лобовом" наступлении на Украину армия России терпит огромные потери, и в Кремле сами это понимают.

Генерал армии Соединенных Штатов Америки Марк Милли заявил, что российская военная активность у границ Украины и агрессивная риторика Кремля вызывает большую обеспокоенность. По его словам, США всерьез обсуждают возможные варианты действий в случае российского вторжения.

Власти Франции также предупредили, что вторжение в Украину обернется для страны-агрессора тяжелыми последствиями.

Издание The Economist написало, что президент России Владимир Путин может блефовать, стягивая российские войска к границе с Украиной. В противном случае наша страна подвергнется "страшному испытанию".